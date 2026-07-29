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Zum Tod von Konrad Beikircher: WDR ändert sein Programm

Ingmar Cario: „Einer der markantesten Unterhaltungskünstler im Westen“

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Köln (ots)

Anlässlich des Todes von Konrad Beikircher ändert der WDR heute das Programm und zeigt im Anschluss an WDR aktuell um 22:15 Uhr die einstündige Sendung „Konrad Johann Aloysia Beikircher – Fast ein Selbstportrait“ im WDR Fernsehen. Auch bei WDR 5 wird es Programmänderungen geben.

Ingmar Cario, kommissarischer WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: „Konrad Beikircher war einer der markantesten Unterhaltungskünstler im Westen. In unnachahmlicher Weise widmete er sich den charakterlichen und sprachlichen Besonderheiten der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Niemand beobachtete den ‚Rheinländer an sich‘ so genau, persiflierte ihn so liebevoll wie er. Niemand blickte so tief in die rheinische Seele. Als Gastgeber der ‚Unterhaltung am Wochenende‘ oder im ‚Westzeit U-Punkt‘ des Hörfunks, als Mitglied im Rateteam von Harald Schmidts ‚Pssst…‘ oder Gast bei den ‚Mitternachtsspitzen‘ – vor allem aber mit seinen Soloprogrammen im Hörfunk und im WDR Fernsehen, bescherte er uns über Jahre hinweg programmliche Highlights, an die sich viele noch heute erinnern. Der WDR ist dankbar für die gemeinsame, erfolgreiche Zusammenarbeit für unser Publikum.“

Etwa 1980 wurde der Westdeutsche Rundfunk auf den Gefängnispsychologen und Oberregierungsrat Konrad Beikircher aufmerksam. Fern seiner Südtiroler Heimat griff er zur Gitarre und sang und beschritt auf süd- und westdeutschen Kleinkunstbühnen neue berufliche Wege.

WDR-Programmhinweise am 29.07.2026 im Einzelnen:

WDR Fernsehen, 29.07.2026, 22:15 Uhr: „Konrad Johann Aloysia Beikircher – Fast ein Selbstportrait“.

WDR 5, 29.07.2026, 21:03 - 22:00 Uhr: Konrad Beikircher – Der rheinische Zauberer, eine Hommage von Michael Lohse

WDR 5, 01.08.2026, 15:03 – 17:00 Uhr: Konrad Beikircher „Arrivederci“ – sein letztes Soloprogramm – aufgezeichnet am 8.5. im Kommödchen Düsseldorf

Nachruf auf Konrad Beikircher auf wdr.de

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