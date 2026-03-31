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Sirups waren gestern! Sodastream revolutioniert mit "drink mixes" die Flavor-Kategorie und sorgt für neues Wachstumspotenzial

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Frankfurt am Main (ots)

drink mixes treiben Sodastream Transformation zur Getränkemarke voran

Neues Flaschen-Design mit optimalem Nutzungserlebnis

Neue Sorten Energy Zero & Ginger Ale Zero, Fruits Range jetzt mit Vitaminen

Ab April im Online-Shop und ab Mai im Handel verfügbar

drink better. Nach der Einführung des neuen Markenauftritts zu Beginn 2026 zündet Sodastream nun die nächste Stufe seiner Getränke-Revolution, relauncht seine gesamte Sirup-Range und adressiert damit einen der dynamischsten Trends im Getränkesektor: individuell gemixte Getränke für zuhause und unterwegs. Die Produkte des Portfolios mit neuem Flaschen-Design, verbessertem Nutzungserlebnis und weiterentwickelten Rezepturen sind als "drink mixes" ab Anfang April im Sodastream Online-Shop und ab Mai im Handel nach und nach erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 5,99 Euro* für die PepsiCo-Range und 5,49 Euro* für die Sodastream-Flavors. Damit schaffen sie neue Wachstumsimpulse für die Kategorie und markieren den entscheidenden Schritt für Sodastream, nun auch den klassischen Getränkesektor zu erobern. Zudem kommen die beiden neuen Geschmäcker Sodastream Energy Zero und Sodastream Ginger Ale Zero heraus. Michael Henzler, Sales Director von Sodastream Deutschland: "Sirups waren gestern. Mit unseren drink mixes zeigen wir, warum wir die All-in-one-Getränkelösung der Zukunft sind, leben unser Markenversprechen drink better und krempeln eine Kategorie um, in der wir für uns und für den Handel erhebliches Wachstumspotenzial sehen. Zudem sind die drink mixes buchstäblich der Auftakt zu weiteren Innovationen im Sommer, auf die sich Handel und Konsument:innen schon jetzt freuen dürfen." Begleitet wird der Marktstart von einer reichweitenstarken Digitalkampagne auf Basis der neuen drink better Spots.

Mit dem Schritt wertet Sodastream seine Schlüsselkategorie massiv auf und zeigt allein mit dem neuen Namen, worum es geht: ein völlig neues Trinkerlebnis zu schaffen, das die individuellen Bedürfnisse der Konsument:innen noch stärker in den Mittelpunkt stellt und den hohen Grad an Individualisierung sichtbar macht. Michael Henzler: "Unsere drink mixes sind deutlich mehr als Sirup. Sie stehen für Freiheit, smarten, nachhaltigen und einfach besseren Trinkgenuss, verkörpern den Sodastream Lifestyle und werden von uns auf alle relevanten Trinkmomente abgestimmt. Bildlich gesprochen haben unsere drink mixes den Sprung von Sirups zur Warengruppe klassischer alkoholfreier Getränke gemacht. Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern enorm von dieser Innovation profitieren, neue Formen der Zusammenarbeit kreieren sowie neue Entry Points in unser Ecosystem schaffen, um damit die Gruppe potenzieller Endkonsument:innen zu vervielfachen."

Neues Flaschendesign, neue Optik, neue Sorten

Sämtliche Produkte - von den PepsiCo Tastes über die Sodastream Classics bis zu den Fruits - werden umgestellt. Einer der Kernvorteile ist die neue formschöne und transparente 440-ml-Flasche aus 100 % recycelbarem rPET, die nicht nur durch ihre gute Haptik und ihren Premium-Look, sondern auch durch ihr praktisches Handling überzeugt. Die neue Verschlusskappe mit Ausgießer ermöglicht ein sauberes und kontrolliertes Portionieren. Zum Marktstart im neuen Gebinde bringt Sodastream zudem die beiden neuen drink mix Sorten Sodastream Energy Zero und Sodastream Ginger Ale Zero - eine erfrischende Neuauflage des Klassikers - heraus. Eine weitere Neuerung ist, dass die gesamte Fruits Range ab sofort Vitamine enthält. Michael Henzler weiter: "Vitamingetränke sowie kalorienarme Getränke ohne Zucker sind die Wachstumstreiber im Markt. Deshalb haben wir unser Portfolio in diesem Bereich weiter ausgebaut und bieten Verbraucher:innen eine Auswahl, die ihresgleichen sucht."

Starker Schub durch Digitalkampagne

Zum Start der neuen drink mixes sorgt Sodastream für ordentlich Rückenwind. Die gesamte drink better Kampagne wird ab Mai thematisch auch mehr auf diese Produktkategorie ausgerichtet und reichweitenstark über OLV, YouTube, Social Media, Display Ads und Bannerwerbung ausgespielt. Michael Henzler: "Die drink mixes zeigen, wohin die Reise mit Sodastream geht und sind ein essentieller Baustein unserer neuen Strategie. Wir werden zum Begleiter jedes einzelnen Trinkmoments der Konsument:innen. Und im Zusammenspiel mit unseren Innovationen im Wassersprudler-Segment, die wir zur Jahresmitte vorstellen werden, sind sie ein absoluter Gamechanger."

Die unverbindliche Preisempfehlung der Sodastream drink mixes liegt bei 5,99 Euro* für die PepsiCo-Range und 5,49 Euro* für die Sodastream-Flavors. Weitere Informationen zu Sodastream sind auf sodastream.de erhältlich.

*Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.

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