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Von echten Menschen für echte Menschen: Großes Interesse an „Hirschhausen und die Deepfake-Mafia“

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Köln (ots)

Großes Interesse und Primetime-Erfolg für „Hirschhausen und die Deepfake-Mafia“: Die WDR/ARD-Dokumentation erreichte am Montag (4.5.2026) um 20:15 Uhr im Ersten durchschnittlich 3,71 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bundesweit beim Gesamtpublikum bei 17,2 Prozent Marktanteil, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen mit 0,63 Millionen bei 17,1 Prozent Marktanteil. Der Film ist jederzeit in der ARD Mediathek abrufbar.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Ich freue mich sehr über das große Interesse an dieser wichtigen Dokumentation. Das zeigt, dass wir mit dem Thema einen Nerv getroffen haben. Die Doku macht deutlich, wie perfide und kriminell Deepfake-Betrug ist – sie zeigt aber auch, wie notwendig Medienkompetenz und Aufklärung sind. Und genau das haben Eckart von Hirschhausen und das ganze Team mit diesem Film geschafft. Wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk stehen für Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit und Vertrauen und für Inhalte aus verlässlichen Quellen. Danke an alle, die an diesem Film beteiligt waren!“

Eckart von Hirschhausen: „Hirschhausen und die Deepfake-Mafia ist mein erster Krimi im Ersten! Was für ein Kraftakt, und was für ein Erfolg! Mein großer Dank geht an das Team des WDR, an die Autorin Kristin Siebert und die Produktion von Stefan Otter und Bilderfest. Nach jahrelangem Kampf mit der Deepfake-Mafia zeigt sich jetzt an der Relevanz, der Reichweite und dem enormen Presseecho: Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern ist es wie mir ein Herzensanliegen, dass wir zwischen wahr und gelogen im Netz noch unterscheiden. Wir brauchen in Zeiten von KI und toxischen Social Media Plattformen umso mehr den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit echten Nachrichten und Dokus, von echten Menschen für echte Menschen“.

„Hirschhausen und die Deepfake-Mafia“ legt ein kriminelles System offen, das gezielt mit der Gesundheit und dem Vertrauen von Menschen spielt. In einer umfassenden investigativen Recherche folgt Eckart von Hirschhausen den Spuren einer global agierenden Betrugsindustrie – von Deutschland über Bulgarien bis nach Brasilien – und legt die Strukturen internationaler Datenhändler offen. Ausgangspunkt sind tausende Fälle von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die durch täuschend echt wirkende KI-generierte Werbevideos mit von Hirschhausens Gesicht und Stimme zum Kauf von vermeintlichen Abnehmspritzen über Herzmedikamente bis hin zu Potenzmitteln manipuliert werden.

Anknüpfend an den Hirschhausen-Film geht es in der BR/WDR-Dokumentation „Collien Fernandes: F*ck Deepfakes“ in der ARD Mediathek darum, wie manipulierte Inhalte entstehen, wirken – und wem sie schaden. Im Film spricht Collien Fernandes, die sich seit Jahren mit dem Thema Deepfakes und digitale Gewalt beschäftigt und sich für strengere Gesetze und mehr Schutz von Opfern engagiert, mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

„Hirschhausen und die Deepfake-Mafia“ ist eine Produktion der Bilderfest GmbH (Buch und Regie: Kristin Siebert, Produzent: Stefan Otter) im Auftrag des WDR (Redaktion: Markus Schall) für Das Erste und die ARD Mediathek.

Weitere Infos zum Thema Deepfakes und Hilfe für Betroffene gibt es bei Quarks.de und im ARD-Schwerpunkt „Age of Fake – Die neue Macht der Täuschung“, der vom ARD-Kompetenzcenter Wissen, Bildung, Schule angestoßen wurde.

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