Glamour war gestern – Ballauf und Schenk ermitteln in Kölner Villenviertel: Dreharbeiten für 98. „Tatort“ gestartet

Aktuell laufen die Dreharbeiten für den Kölner „Tatort – Der Glücklichmacher“: Zum 98. Mal gehen die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) auf Spurensuche – diesmal in einem Familiendrama im Kölner Villenviertel. Der ehemalige Modefürst Walter K. Wittgenstein wurde tot im Wald entdeckt. Doch die Umstände lassen Zweifel an einem natürlichen Tod aufkommen. Das Drehbuch zum „Tatort – Der Glücklichmacher“ stammt von Wolfgang Stauch. Regie führt Torsten C. Fischer, die Bildgestaltung übernimmt Andreas Köhler.

Im wohlhabenden Kölner Stadtteil Hahnwald wird der ehemalige Modemogul und Lebemann der Upper Class, Walter K. Wittgenstein (Peter Meinhardt), tot aufgefunden. In den 1970er-Jahren stand seine Modemarke „Lunamer“ für Stil und Erfolg – ein Kleid aus seinem Haus war der Traum vieler deutscher Frauen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Hauptkommissare Ballauf und Schenk auf eine zerrüttete Familie, die sich schon vor Jahren von ihm abgewandt hat und bei der alte Verletzungen, Misstrauen und Kränkungen tief sitzen. Nach zahlreichen Affären ist seine Ex-Frau Julia Böhm (Corinna Kirchhoff) heute mit ihrer großen Liebe, dem rund zwanzig Jahre jüngeren Maurice Schmidt (Trystan Pütter), zusammen. Einst als Model „Juliette“ war sie das Gesicht von „Lunamer“. Inzwischen an Demenz erkrankt ist Julia weitgehend isoliert – auch von ihren erwachsenen Kindern Philippe (Shenja Lacher) und Catherine (Anna Grisebach), denn Maurice will Julia angeblich vor alten familiären Konflikten schützen. Ist das die Wahrheit oder hat er es vor allem auf ihr Geld abgesehen, wie Ballauf und Schenk bald vermuten?

Auch bei diesem „Tatort“ aus Köln wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als KTU-Chefin Natalie Förster und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In weiteren Rollen spielen Alexandra Schalaudek, Petra Nadolny, Felix Römer, Timon Ballenberger, Dirk Ossig, Joris Gratwohl u.v.a.

„Tatort – Der Glücklichmacher“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten) für die ARD. Gedreht wird in Köln und Umgebung vom 3. November bis zum 4. Dezember 2025. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

