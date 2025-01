WDR Westdeutscher Rundfunk

Publikumsaktion des WDR: „Deutschland, wo brennt‘s?“

Ergebnisse der Befragung ab sofort in interaktiver Karte abrufbar

Was wünschen sich Ihre Nachbarn von der nächsten Bundesregierung? Wie denken Menschen in Ihrem Ort über aktuelle politische Fragen? Was brennt uns in Nordrhein-Westfalen am meisten auf der Seele?

Antworten auf diese Fragen gibt es auf der interaktiven Karte zur Publikumsaktion „Deutschland, wo brennt’s?“ des WDR.

Rund 7000 Menschen im Alter von 16 bis 91 Jahren haben bei der Online-Befragung mitgemacht oder den Reporterinnen und Reportern aus den elf WDR-Landesstudios vor der Kamera geantwortet und ihre persönlichen Eindrücke, Sorgen und Hoffnungen geteilt. Aus den 396 Gemeinden in NRW haben Menschen aus 376 Gemeinden mitgemacht – von Monschau bis Minden, von Kleve bis Höxter.

Alle Antworten hat ein Datenteam des WDR aufbereitet: Sie sind nun abrufbar auf einer NRW-Karte, geordnet nach Postleitzahlen. Dort kann gezielt nach Wohnorten gesucht oder Themen gefiltert werden.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Mit der Publikumsaktion „Deutschland, wo brennt’s?“ rückt der WDR vor der Bundestagswahl die Interessen und Themen der Menschen in NRW gezielt in den Fokus. Die interaktive Karte macht für alle sichtbar, was sie vor dieser Wahl umtreibt. Und diese Themen fließen direkt in unsere Programme ein. So spiegeln wir die Stimmung im Land, sind nah dran am Alltag und den Anliegen der Menschen.“

Zu finden ist die interaktive Karte in der WDR Aktuell-App, auf WDR.de und unter: wobrennts.wdr.de/.

Aus der Befragung entstehen zudem drei große Themenschwerpunkte, die an WDR-Thementagen aufgegriffen werden:

Deutschland wo brennt’s – Migration am 29.01.2025

Deutschland wo brennt’s – Krieg und Frieden am 05.02.2025

Deutschland wo brennt’s – Wirtschaft und Wohlstand am 12.02.2025

Die Themensetzung basiert auf den Umfrageergebnissen des aktuellen ARD-DeutschlandTrends. Dieser hat repräsentativ erhoben, welche Themen für die Menschen vor der Wahl am wichtigsten sind.

Die Geschichten und Protagonisten für die Berichterstattung entstammen der Publikumsaktion „Deutschland, wo brennt´s?“.

Das Projekt ist entstanden im WDR Newsroom zusammen mit dem ARD-DeutschlandTrend und WDR Data.

Hinweis: Die Befragung „Deutschland, wo brennt‘s?“ ist nicht repräsentativ, sie soll ein Stimmungsbild der Menschen in NRW vermitteln.

