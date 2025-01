WDR Westdeutscher Rundfunk

50 Jahre Elefant

WDR-Intendantin Katrin Vernau: „Ein Freund für Kinder von heute und morgen.“

Am 5. Januar 2025 feiert der kleine blaue Elefant aus der „Sendung mit der Maus“ und der „Sendung mit dem Elefanten“ seinen 50. Geburtstag. Als treuer und hilfsbereiter Freund von Maus, Ente und rosa Hasen ist er seit seinem ersten Auftritt aus dem WDR-Kinderprogramm nicht mehr wegzudenken.

WDR-Intendantin Katrin Vernau: „Es freut mich sehr, dass zu meinen ersten Amtshandlungen auch gehört, einer unserer beliebtesten Figuren aus dem Kinderprogramm zum runden Geburtstag zu gratulieren. Der Elefant ist für Kinder seit Generationen so etwas wie ein Freund, mit dem sie spielerisch die Welt entdecken können. Das lineare und digitale Medienangebot mit dem Elefanten entwickeln wir auch in Zukunft weiter und passen es den Bedürfnissen der Kinder von heute und morgen an.“

Erfunden wurde der kleine blaue Elefant von Zeichentrickfilmer Friedrich Streich. Seit 1975 begleitet er Kinder und Erwachsene in der „Sendung mit der Maus“. Seit 2007 hat er zusätzlich eine eigene Sendung bekommen: „Die Sendung mit dem Elefanten“ mit Geschichten zum Staunen, Lachen und Mitlachen – extra für die Drei- bis Sechsjährigen.

Auf einer Themenseite in der WDR-Presselounge finden Sie umfangreiche Informationen zu den Geburtstagsausgaben der „Sendung mit der Maus“, der „Sendung mit dem Elefanten“ und der „Maus zum Hören“.

Ein Tröööt auf die Freundschaft – Angebote zum Geburtstag

Der WDR lädt alle ein, zusammen mit der Maus, dem Elefanten und ihren Freunden den runden Geburtstag und die Freundschaft zu feiern. Die Geburtstagssendungen werden ab 2.1.2025 vorab in der ARD Mediathek veröffentlicht, hier gibt es auch viele Extras zum Elefantengeburtstag (z.B. eine Spot-Compilation u.v.m.) „Die Geburtstagssendung mit dem Elefanten“ ab 2.1.2025 in der ARD Mediathek KiKA 3.1.2025, 6.55 Uhr WDR Fernsehen, 4.1.2025, 7.35 Uhr „Die Sendung mit dem Elefanten“ außerdem vorab in der Elefanten-App, unter wdrelefant.de und auf kikaninchen.de. „Die Sendung mit der Maus“ ab 2.1.2025 in der ARD Mediathek Das Erste, 5.1.2025, 9.30 Uhr KiKA, 5.1.2025, 11.30 Uhr „Die Sendung mit der Maus“ zum Geburtstag des Elefanten steht außerdem bei die-maus.de und in der MausApp zur Verfügung.

Audioangebot der Maus: 5.1.2025: Das Maus-Radio (24 Stunden empfangbar über DAB+, über Internetradio die-maus.de) wird für einen Tag zum Elefantenradio. „Die Maus zum Hören“ ist ein Angebot innerhalb dieses Elefantentags. Die Geburtstagsfolge heißt „Die Elefanten-Show zum Hören // Party“ (mit André Gatzke und Eva Sauter) - empfangbar erstmals um 6 Uhr bei DAB+, zeitunabhängig als Podcast bei die-maus.de und auf allen gängigen Plattformen.

