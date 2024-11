ARD-DeutschlandTREND: Mehrheit gegen deutsche Taurus-Lieferung an die Ukraine / +++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++

WDR Westdeutscher Rundfunk

Sechs von zehn Deutschen (61 Prozent) sprechen sich dagegen aus, dass Deutschland so genannte Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Knapp jeder Dritte würde eine Lieferung der Raketen befürworten: Dabei würden 27 Prozent einer Lieferung auch für den Einsatz gegen Gebiete in Russland zustimmen und weitere 3 Prozent ohne diese Erlaubnis. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.318 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland ist eine Mehrheit gegen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Allerdings ist die Ablehnung im Osten (76 Prozent) noch stärker ausgeprägt als im Westen (56 Prozent). Gleichzeitig spricht sich im Osten jeder Fünfte (19 Prozent) für eine Lieferung aus und im Westen jeder Dritte (34 Prozent). Mehrheitlich für eine Lieferung sprechen sich die Anhänger der Grünen aus: 60 Prozent sind dafür, 30 Prozent dagegen.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.318 Befragte

Erhebungszeitraum: 18.-20. November 2024

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Derzeit wird wieder diskutiert, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern sollte. Dies sind Raketen, die gegen Ziele auch in größerer Entfernung eingesetzt werden können. Was meinen Sie: Sollte Deutschland solche Marschflugkörper an die Ukraine liefern oder nicht?

Filter: Für Taurus-Lieferung: Sollte Deutschland der Ukraine den Einsatz von Taurus-Raketen auch gegen Gebiete in Russland erlauben, wie es US-Präsident Joe Biden offenbar für US-Raketen genehmigt hat?

