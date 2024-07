ma Audio: Junge WDR-Programme gewinnen dazu

WDR Westdeutscher Rundfunk

Köln (ots)

Junge Menschen in Nordrhein-Westfalen hören WDR: Laut aktueller ma Audio (2024/II) hat der Sender mit seinen Radioprogrammen vor allem in der Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen zugelegt. Besonders deutlich sind die Gewinne bei 1LIVE: Fast jede/r Dritte aus dieser Gruppe hört täglich 1LIVE – ein Zeichen, dass die programmlichen Veränderungen beim „Sektor-Sender“ in den vergangenen Monaten gut ankommen. Neben 1LIVE zählt 1LIVE diggi zu den Gewinnern der aktuellen Erhebung. Die anderen WDR-Radiowellen bleiben im Vergleich zur letzten Erhebung im März insgesamt stabil. Der WDR erreicht mit seinen Radiowellen weiterhin täglich fast die Hälfte aller Menschen in Nordrhein-Westfalen. Mit 1LIVE, WDR 2 und WDR 4 gehören wie in den vergangenen Jahren drei Wellen des WDR zu den erfolgreichsten zehn Radiosendern in Deutschland. WDR 2 bleibt der Einzelsender, der täglich von den meisten Menschen in Deutschland gehört wird. Montags bis freitags nutzen bundesweit 7,923 Millionen Menschen ab 14 Jahren eine Radiowelle des WDR (ma Audio 2024/I: 7,845 Mio.). ma Audio 2024/II: Tagesreichweite Mo-Fr, NRW (Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in %) ma Audio 24/II ma Audio 24/I Differenz 1LIVE 16,6 15,7 +0,9 WDR 2 20,8 22,1 -1,3 WDR 3 2,0 2,1 -0,1 WDR 4 14,5 14,7 -0,2 WDR 5 4,6 4,9 -0,3 COSMO 0,6 0,9 -0,3 1LIVE diggi 2,0 1,7 +0,3 WDR gesamt 48,4 48,2 +0,2 Radio gesamt 74,4 72,6 +1,8 ma Audio 2024/II: Tagesreichweite Mo-Fr, BRD (Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Mio.) ma Audio 24/II ma Audio 24/I Differenz 1LIVE 2,825 2,695 +0,130 WDR 2 3,277 3,452 -0,175 WDR 3 0,335 0,341 -0,006 WDR 4 2,276 2,288 -0,012 WDR 5 0,732 0,775 -0,043 COSMO 0,154 0,170 -0,016 1LIVE diggi 0,334 0,290 +0,044 WDR gesamt 7,923 7,845 +0,078 Radio gesamt 52,089 51,705 +0,384 Die ma Audio findet unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) statt, an der die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Hörfunkanbieter über ihre Werbevermarkter sowie die werbetreibende Wirtschaft beteiligt sind. Als Konvergenzwährung dient die ma Audio dazu, neben den terrestrischen Radiovertriebswegen auch die Webradio-Nutzung abzubilden. Die Ergebnisse der ma Audio sind repräsentativ für die Deutsch sprechende Bevölkerung ab 14 Jahren (BRD: 70,483 Mio., NRW: 15,073 Mio.). Die ma Audio wird zweimal im Jahr veröffentlicht, im Frühjahr und im Sommer. Die vorliegenden Daten der ma Audio 2024/II basieren auf Befragungszeiträumen im Herbst 2023 und Frühjahr 2024. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

