ARD-DeutschlandTREND: Union in der Sonntagsfrage klar vor der AfD – SPD und Grüne gleichauf dahinter

Köln (ots) - WDR Rundfunkchor und Chorverband NRW führen in Dortmund Monumentalwerk auf In der Nacht vom 6. auf den 7. April erwartet Fans der Chormusik ein besonderer Genuss. Unter der Leitung von Nicolas Fink führen der WDR Rundfunkchor gemeinsam mit dem Chorverband NRW „The Veil of the Temple“ des englischen Komponisten John Tavener auf. „The Veil of the Temple“, nach Angaben Taveners seine größte Leistung ...

mehr