Schulklassen aufgepasst: Jetzt für Jugendmedientag im WDR anmelden

Am 15. November lädt der WDR Schulklassen ab der 8. Jahrgangsstufe zum fünften ARD Jugendmedientag ein. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 13 Uhr finden dann zahlreiche kostenlose Angebote statt – sowohl im WDR als auch an Schulen im Sendegebiet und digital. Eine Anmeldung ist ab sofort bis 11. November möglich: ganz einfach online unter www.ard.de/jugendmedientag

Der ARD-weite Aktionstag steht unter dem Motto „Alles KI?“. Wie können sich Schülerinnen und Schüler in der sich immer schneller entwickelnden Medienwelt zurechtfinden?

Workshops im WDR

Im „WDR STUDIO ZWEI - Die Medienwerkstatt“ dürfen die Teilnehmenden alles selber machen: Nachrichten sprechen, Kameras bedienen oder Bildmischung und Tonregie übernehmen. Mit dabei sind bei diesem Angebot im WDR auch die ARD-Moderatoren Ralph Caspers und Louis Klamroth sowie Nairobi-Korrespondentin Antje Diekhans, die alle drei für Interviews mit dem Nachwuchs bereit stehen.

Beim 1LIVE-Workshop „Die perfekte Playlist - Wie kommt die Musik ins Radio?“ dreht sich alles um den Sound von 1LIVE: Wie wird er kreiert? Worauf muss die Redaktion achten? Was ist inhaltlich und technisch wichtig, um Musik für Millionen Zuhörer:innen zu senden?

Auf dem WDR-Programm stehen außerdem Führungen durch die Funkhäuser in Köln und Düsseldorf sowie die Studios in Siegen und Dortmund.

Angebote an NRW-Schulen und digital

Den Blick hinter die Kulissen gibt es nicht nur im WDR. Das Stolpersteine-NRW-Team besucht an diesem Tag eine Schule und zeigt den Schülerinnen und Schülern dort, wie man in Datenbanken recherchiert, Quellen kritisch prüft und selbst Inhalte für die App und die Website erstellt. Das Team des TikTok-Kanals "nicetoknow" erklärt bei seinem Schul-Besuch, welche Chancen und Risiken die Plattform birgt und wie man glaubwürdige Inhalte erkennt. Und beim Workshop „SHIFT - Wie eine Webserie entsteht“ können die Teilnehmenden an einer Schule im Westen selber Input zu einer Formatentwicklung geben.

In einem digitalen Workshop geht es um die Frage, wie man Originalquellen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erschließen kann. Ein Highlight ist schließlich der „Weltspiegel“-Livestream. Hier beantworten die ARD-Korrespondent:innen Vassili Golod und Tamara Anthony die Fragen der Schulklassen direkt aus den ARD-Studios Kiew und Peking.

Das komplette Programm des ARD Jugendmedientages mit ausführlichen Informationen und der Möglichkeit, sich anzumelden gibt es unter:

www.ard.de/jugendmedientag

