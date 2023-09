WDR Westdeutscher Rundfunk

Fritz Pleitgen zum 1. Todestag - WDR Geschichte(n) - Eine Zeitreise in Interviews von Klaus Martens

Am 15. September 2022 ist der Journalist und frühere WDR-Intendant Fritz Pleitgen im Alter von 84 Jahren gestorben. Er arbeitete von 1963 an als Journalist beim WDR und war von 1995 bis 2007 Intendant des Senders. Anlässlich des 1. Todestages zeigt das WDR Fernsehen morgen, am 15. September 2023, um 23.30 Uhr, einen Film von Klaus Martens über Pleitgen und dessen beeindruckende Karriere als Journalist und Medienmanager aus der Reihe "WDR Geschichte(n)".

Fritz Pleitgen wurde am 21. März 1938 in Duisburg geboren und begann seine WDR-Karriere 1963 in der "Tagesschau"-Redaktion, bevor er Auslandskorrespondent in der Sowjetunion, der DDR und in den USA wurde. Nach seinen Stationen als Fernseh-Chefredakteur und Hörfunk-Programmdirektor wurde er WDR-Intendant. Bereits ein Jahr nach Beginn beim WDR stellte Pleitgen seine diplomatischen Fähigkeiten als Auslandskorrespondent unter Beweis und berichtete aus Brüssel, Paris, Moskau, Washington und New York. Als politischer Chefredakteur moderierte Pleitgen fast 300 Ausgaben des "Presseclubs" und hob als Hörfunkdirektor den jungen Radiosender 1LIVE sowie das Wortprogramm WDR 5 aus der Taufe. Im Jahr 1995 wurde Pleitgen Intendant des WDR und setzte sich v.a. für die Regionalisierung des Senders sowie den Aufbau des Dokumentations- und Ereigniskanals Phoenix ein. Das Gespräch mit Klaus Martens fand 2018 in Köln statt.

