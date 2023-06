WDR Westdeutscher Rundfunk

Die Maus auf Sommerreise in Marokko

Köln (ots)

Die Ferienzeit beginnt und die „Sendung mit der Maus“ startet ihre große Sommerreise! Darin stellt Siham El-Maimouni Kindern Marokko vor, das Heimatland ihrer Eltern. „Die Marokko Maus“ ist ab dem 30. Juni 2023 in einer 60-Minuten-Fassung in der ARD Mediathek zu sehen, in der „Sendung mit der Maus“ als Sachgeschichtenreihe immer sonntags vom 2. bis 23. Juli im Ersten und bei KiKA. Auch „MausLive“ (WDR 5 und ARD Audiothek) sendet am 30. Juni einen Schwerpunkt zum Thema.

Zu Beginn der Sommer-Sachgeschichtenreihe reist die in Duisburg aufgewachsene Siham in die nordöstliche Provinz Nador, wo ihre Eltern geboren sind. Dort trifft sie ihre Cousine Loubna, mit der sie Tarifit spricht, die Sprache ihrer Familie. Sihams Familie sind Imazighen, gehören also zum Volksstamm der Berber, der Urbevölkerung Marokkos. Sihams Vater hat sich mit gerade 20 Jahren von der Bundesrepublik anwerben lassen, um im Ruhrgebiet als sogenannter „Gastarbeiter“ unter Tage Kohle abzubauen.

Im weiteren Verlauf ihrer Reise stoppt Siham in Fés, wo sie in der Altstadt eine Schusterei besucht, in der typisch marokkanische Leder-Pantoffeln von Hand gefertigt werden. Weiter geht es in den hohen Atlas. Dort besucht Siham unter anderem eine Schule, in der die Kinder in drei Sprachen unterrichtet werden: auf Arabisch, Französisch und auf Tamazight, der Sprache der Berberstämme im Hohen Atlas. Auch der Süden Marokkos steht auf der Reiseroute: In einer riesigen Steinwüste in der Nähe von Ouarzazate scheint nahezu 365 Tage im Jahr die Sonne, daher eignet sie sich auch als Standort für eines der größten Solarkraftwerke der Welt. In Richtung Atlantikküste findet Siham Arganbäume, aus deren Früchten ein kostbares Öl gewonnen werden kann.

Die Maus-Sommersachgeschichtenreihe „Die Marokko Maus“

Ab 30.6.2023 in der ARD Mediathek

Ab 2.7.2023, 9.30 Uhr im Ersten und 11.30 Uhr bei KiKA: „Die Sendung mit der Maus“

mit Sachgeschichtenreihe an vier aufeinander folgenden Sonntagen

Am 30.6.2023 um 19.05 Uhr: MausLive (WDR 5): Themenschwerpunkt mit Siham im Studio

Alle Infos zur Sommerreise der Maus auch unter die-maus.de, in der Maus-App und auf den Social-Media-Kanälen der Maus. Auch „ Die Maus zum Hören“ zum Thema Nordafrika vom 7.6.2023 steht noch zum Abruf in der ARD Audiothek und allen gängigen Podcastplattformen bereit.

Autorin / Realisatorin: Birgit Quastenberg

Redaktion: Nils Wohlfarth (Video), Susanne Kuttler (Audio), Pascal Dombrowicz (Online).

