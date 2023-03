WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Rundfunkchor lädt zum Mitsing-Monat März ein

Nach acht Proben an vier verschiedenen Standorten in Willich, Solingen, Essen und Leverkusen ist es endlich soweit: 240 Mitsängerinnen und Mitsänger aus ganz NRW teilen sich am 18. März bei „NRW singt Buchenberg“ die Bühne mit den Sänger:innen des WDR Rundfunkchores und des Landesjugendchores NRW.

Mit geballter Stimmkraft präsentieren sie in der Kölner Philharmonie Wolfram Buchenbergs „Lieder der Hoffnung und Lieder der Vergänglichkeit“ – eine Auftragskomposition des ChorVerbandes NRW 2023, in der der bekannte Komponist die Höhen und Tiefen der Coronazeit verarbeitet. Damit verabschieden sich die Sänger:innen und Chefdirigent Nicolas Fink auch selbst von der langen Phase der Pandemie. Auch die WDR Big Band ist an dem Abend mit von der Partie: Zusammen mit dem WDR Rundfunkchor und dem Landesjugendchor NRW bringt sie Buchenbergs „Missa ad maiorem Dei gloriam“ auf die Bühne. Das Projekt ist aus einer Kooperation des ChorVerbandes NRW und dem WDR Rundfunkchor entstanden.

Das Konzert wird am 18. März auch im Livestream und am 24. April um 20.04 Uhr auf WDR 3 übertragen.

Im März startet auch wieder die beliebte Konzertreihe „Sing mit! – Sing along!“. Am 27. März können chorbegeisterte Sänger:innen endlich wieder live im WDR Sendesaal aber auch digital von zu Hause aus gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern des WDR Rundfunkchores und Chefdirigent Nicolas Fink das Repertoire der neuen Sing Along App kennenlernen und mitsingen. Die Sing Along App des WDR Rundfunkchores ist während der Corona-Zeit entstanden. Die Idee: Zuhause die Stimme ausprobieren, gemeinsam mit den Profi-Sänger:innen neue Stücke einüben, vor allem aber: den Spaß am Singen entdecken! Ob begeisterte:r Amateur:in oder angehende:r Berufssänger:in – die App bietet Chorrepertoire für alle Schwierigkeitsstufen. Die Sing Along-App des WDR Rundfunkchores ist in allen App und Play Stores kostenlos erhältlich. Jeden Monat wird das Angebot um ein neues Stück erweitert.

Also: downloaden, üben und am 27. März im Funkhaus am Wallrafplatz oder von zuhause aus live mitmachen!

Konzertinformationen:

„NRW singt Buchenberg“

Konzerttermin: 18. März 2023, 19 Uhr, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

Tickets: https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/rundfunkchor/tickets-und-service-/index.html

Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=oZ-RknBskgY und auf der Website des WDR Rundfunkchores

Mitwirkende: Johannes Hill (Bariton) Projektchor des Chorverbandes NRW

Landesjugendchor NRW

WDR Big Band

WDR Rundfunkchor

Nicolas Fink, Leitung

Sing mit!-Sing along! - Live und digital + Livestream, Köln, 27.03.2023

• Konzerttermin: Montag, 27.03.2023, 19 Uhr, Funkhaus Wallrafplatz, 550667 Köln

• Tickets: 12 Euro inklusive sämtlicher Gebühren: https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/rundfunkchor/tickets-und-service-/index.html

Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=AWmaPqr1nZo und auf der Website des WDR Rundfunkchores

Mitwirkende: WDR Rundfunkchor Nicolas Fink, Leitung

Weitere Konzerte des WDR Rundfunkchores unter https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/rundfunkchor/konzerte/termine/wrc-kalender-uebersicht-100.html

