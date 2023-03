WDR Westdeutscher Rundfunk

Aufruf für „Türen auf mit der Maus“ – WDR-Aktionstag am 3. Oktober 2023 unter dem Motto „Wertvolle Schätze“

Köln (ots)

Am Dienstag (7. März) hat die Maus Geburtstag und freut sich über alle Glückwünsche von nah und fern. Nach wie vor fühlen sich die Menschen im ganzen Land mit der Maus verbunden – das zeigt sich ganz besonders am Aktionstag „Türen auf mit der Maus“, der auch in diesem Jahr am 3. Oktober stattfindet. Ab heute können sich alle, die ihre Türen für Kinder und Familien öffnen möchten, dafür anmelden.

In diesem Jahr entdeckt die Maus „Wertvolle Schätze“ im Arbeits- oder Lebensumfeld. Sei es der Erfahrungs- oder Wissensschatz, der Umgang mit Bodenschätzen oder aber das wertschätzende Miteinander. Ob große Projekte, kleine Ideen oder coole Erlebnisse: Labore, Werkstätten, Fabriken, Institute, Unternehmen und Museen sind eingeladen, ihre Türen für Kinder und Familien zu öffnen.

Vieles, was für Erwachsene im Alltag und im Berufsleben ganz normal scheint, kann für Kinder mit der Maus zu einem wertvollen Schatz werden. Wenn sich für Maus-Fans also wieder vielfältige und spannende Türen öffnen, bringt die Maus generationenübergreifend Menschen in ganz Deutschland zusammen. Idee ist, dass unterschiedlichste Veranstalter-Teams, die bei „Türen auf mit der Maus“ mitmachen, den Kindern und ihren Familien am Aktionstag zeigen, was sie bereichert und sie besonders wertschätzen: etwa besondere Ressourcen, mit denen sie arbeiten, ein unschlagbares Team, umfangreiches Wissen, umweltschonende Verfahren, inklusive Ideen, historische Gewölbe oder etwas ganz anderes. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Das Maus-Team des WDR ruft alle, die zeigen möchten, welche Schätze ihre Arbeit wertvoll machen, dazu auf, am 3. Oktober 2023 ihre Türen für die Kinder zu öffnen. Die Maus fragt auch jetzt schon Kinder nach ihren Ideen und Wünschen: Mit einem Einladungsformular können Maus-Fans selbst an eine Tür klopfen, hinter die sie gern mal schauen möchten. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit zum Aktionstag sind ab sofort unter die-maus.de zu finden.

Zum zwölften Mal gibt es beim „Türen auf mit der Maus“-Tag den Blick hinter die Kulissen verschiedener Arbeitswelten. Am 3. Oktober und im Verlauf des Jahres wird die Maus im Fernsehen, Online und im Radio spannende und originelle Projekte vorstellen, bei denen es etwas zum Lernen, zum Staunen und natürlich auch zum Lachen gibt.

Redaktion „Türen auf mit der Maus“: Anja Myriam Anton, Susanne Kuttler

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell