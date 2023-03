WDR Westdeutscher Rundfunk

"Der Mann, der in den Dschungel fiel" (AT) – Drehstart zum neuen Münster-"Tatort" mit Detlev Buck in Episodenhauptrolle

Köln (ots)

Das Münsteraner „Tatort“-Ensemble steht wieder vor der Kamera. „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (AT) stellt Kommissar Thiel (Axel Prahl) vor eine Herausforderung: Statt einen Mord aufzuklären, muss er diesmal einen verhindern. Professor Boerne (Jan Josef Liefers) versucht sich währenddessen als Mäzen, Silke Haller (ChrisTine Urspruch) begibt sich mit Mirko Schrader (Björn Meyer) auf Spurensuche.

Der Grund für all das ist Stan Gold (Detlev Buck), ein verloren geglaubter Sohn der Stadt, der aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurückgekehrt ist. Gold ist nicht nur inzwischen Starautor, sondern auch Münsters neuer Stadtschreiber - und ein ehemaliger Mitschüler von Thiel. Nur hieß er damals nicht Stan Gold, sondern schlicht Hotte Koslowski und war auch sonst eher mittelmäßig.

Dass der seinen späten Triumph länger als ein paar Stunden genießen kann, hat er nur dem beherzten Eingreifen von Professor Boerne zu verdanken. Denn kaum ist der neue Stadtschreiber gekürt, stirbt er um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock. Und das ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird…

Mit dabei sind auch diesmal wieder Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm und Claus D. Clausnitzer als „Vaddern“ Thiel. In weiteren Gastrollen zu sehen sind Eva Verena Müller, Nicole Johannhanwahr, Thomas Fehlen, Henriette Heine, Nicola Gründel und Ralf Drexler.

Nach einem Drehbuch von Thorsten Wettcke führt, erstmals bei einem Tatort aus Münster, Till Franzen Regie. Die Bildgestaltung hat Timo Moritz übernommen.

Der „Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (AT) ist eine Produktion der Molina Film GmbH & Co. KG (Produzentin: Jutta Müller) im Auftrag des WDR (Redakteurin: Sophie Seitz) für die ARD. Die Dreharbeiten laufen vom 28.2. bis 29.3.2023. Gedreht wird in Münster, Köln und Umgebung. Der Sendetermin in 2023 steht noch nicht fest.

