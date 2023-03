WDR Westdeutscher Rundfunk

Max Ballauf auf Wolke sieben: Drehstart für Kölner „Tatort – Diesmal ist es anders“

In Köln laufen die Dreharbeiten zum 90. Fall für die „Tatort“-Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Dieses Mal müssen sie den Mord an einem Erpresser aufklären. Zu seinen Opfern zählte auch die ehemalige Schlagersängerin Mariella Rosanelli (Leslie Malton). Für Max Ballauf ist dieser Fall eine besondere Herausforderung – denn er hat gerade die Liebe seines Lebens gefunden. Das Drehbuch zum „Tatort – Diesmal ist es anders“ stammt von Wolfgang Stauch. Regie führt Torsten C. Fischer, die Bildgestaltung übernimmt Holly Fink.

Zum Inhalt: An einem konspirativen Ort unter einer Brücke wurde ein Mann umgebracht. Die Hauptkommissare Ballauf und Schenk finden heraus, dass das Opfer, der arbeitslose Peer Schwarz, vorsätzlich von einem Auto überfahren worden ist. In seiner Wohnung finden sie große Mengen Bargeld und Unterlagen, die auf die systematische Erpressung bekannter Persönlichkeiten schließen lassen. Schwarz hat offensichtlich in deren Social Media-Vergangenheit nach belastendem Material gesucht. Musste Peer Schwarz durch die Hand eines seiner eigenen Erpressungsopfer sterben? Eine Spur führt Ballauf und Schenk auch zur beliebten ehemaligen Schlagersängerin Mariella Rosanelli, die heute ein Jugendzentrum leitet.

Während der Ermittlungen kommt es zum Streit zwischen Ballauf und Schenk. Freddy wirft Max vor, nicht richtig bei der Sache zu sein. Ist er auch nicht, denn Nicola Koch (Jenny Schily), Herausgeberin des Stadtmagazins „Cologne Alive“, hat ganz frisch das Herz von Max Ballauf erobert. Wieder nur eine kurze Affäre, wie Schenk vermutet, oder wird Max Ballauf nun doch noch sesshaft? Als Ballauf bemerkt, dass es zwischen seinem privaten Glück und dem aktuellen Fall eine mögliche Verbindung geben könnte, wird seine neu gefundene Work-Love-Balance für ihn zum Drahtseilakt...

Auch in diesem „Tatort“ aus Köln sind mit dabei: Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als Kriminaltechnikerin Natalie Förster und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. Neben Leslie Malton und Jenny Schily sind in weiteren Gastrollen zu sehen: Juliane Köhler, Annina Hellenthal, Benjamin Höppner, Katja Hutko, Robert Nickisch, Reiner Schöne, Brigitte Zeh u.v.a.

Der „Tatort – Diesmal ist es anders“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten) für die ARD. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

