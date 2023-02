WDR Westdeutscher Rundfunk

Faber wieder im Dienst: „Tatort: Cash“-Dreh in Dortmund gestartet

Sportwetten stehen auch in der Fußballstadt Dortmund hoch im Kurs. Im neuen Fall des Dortmunder „Tatort“-Teams spielen sie eine entscheidende Rolle: In „Cash“ müssen Peter Faber (Jörg Hartmann), Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Jan Pawlak (Rick Okon) den Mord an einem jungen Familienvater aufklären. Hatte er sich bei seinen Wetten in der Fußball-Regionalliga verzockt? „Cash“ ist der 13. Fall für das Dortmunder Team aus der Feder von Drehbuchautor Jürgen Werner. In Szene gesetzt wird er von Regisseur Sebastian Ko („Heile Welt“). Die Bildgestaltung übernimmt Andreas Köhler („Bonn“). Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 22.3.2023 in Dortmund, Köln und Umgebung.

Zum Inhalt:

Hauptkommissar Faber ist zurück im Dienst, doch sein Job als Chef der Mordkommission ist erstmal weg. Und Staatsanwalt Matuschek (Moritz Führmann) hätte nichts dagegen, wenn sich daran auch nichts mehr ändern würde. Fabers Kollegin Rosa Herzog hat kommissarisch die Leitung übernommen. Hauptkommissar Jan Pawlak (Rick Okon) hat offenbar nur noch wenig Interesse an seinem Job. Stattdessen vergnügt er sich lieber im Wettbüro „Mutluluk“ (türkisch für „Glück“) von Alkim Celik (Denis Moschitto). Als Celiks Schwager Lukas Becker (Linus Scherz) tot aufgefunden wird, steht das „Mutluluk“ plötzlich im Fokus der Ermittlungen. Auch ein alter Bekannter von Faber erscheint auf der Bildfläche: Tarim Abakay (Adrian Can) ist nicht nur Präsident des Fußball-Regionalliga-Clubs TUS Hörde, auch im Dortmunder Drogen- und Glücksspiel-Geschäft hat er seine Finger im Spiel. Dieses Mal will Faber ihn nicht davonkommen lassen. Doch sein Spürsinn bleibt nicht lange ohne Folgen. Auf dem Parkplatz vor dem Pflegeheim seines Vaters wird Faber von Ira Klasnić (Alessija Lause) und ihren beiden bewaffneten Begleitern abgefangen. Hat Abakay sie geschickt?

Zu den Rollen:

Wieder mit dabei ist Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner, Jana Giesel als Mia Pawlak, Angelika Bartsch als deren Großmutter Britta Tremmel, Moritz Führmann als Staatsanwalt Matuschek und Tilman Strauß als KTUler Sebastian Haller. In weiteren Gastrollen zu sehen sind: Neshe Demir, Merve Aksoy, Slavko Popadić, Leonidas Emre Pakkan u.v.a.

Der „Tatort – Cash“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzentin Lucia Staubach) im Auftrag des WDR (Redaktion Frank Tönsmann). Der Sendetermin ist für 2024 im Ersten geplant.

