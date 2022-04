BECK Fastener Group - Raimund BECK KG

Website-Relaunch bei BECK CLIP SYSTEMS

Mauerkirchen/Oberösterreich (ots)

Überzeugende Qualität in neuem Design

BECK CLIP SYSTEMS ist seit rund 30 Jahren zuverlässiger Partner der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Seit Anfang April präsentiert das Unternehmen sein Produktportfolio online in modernem Design. Aluminiumclips für Wurstwaren, Clipper und Clipmaschinen, sowie die MAGA® Fleischpresse stehen auf der neuen Website im Mittelpunkt.

BECK CLIP SYSTEMS gehört zur familiengeführten BECK Firmengruppe mit Hauptsitz in Mauerkirchen, Österreich. Der neue Webauftritt spiegelt das neue Corporate Design der internationalen Firmengruppe im Digitalen wider.

Seit mehr als 20 Jahren produziert BECK in seinem Werk in Österreich die CLIP SYSTEMS Aluminium Clips für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Mit der Übernahme der ehemaligen Firma MAGA in Komorniki/Polen, hat BECK 2018 sein Produktsortiment der Marke CLIP SYSTEMS erweitert und bietet neben der MAGA® Fleischpresse nun auch Clipper und Clipmaschinen an – von manuellen Einzel-Tischclippern, über Halbautomaten bis hin zu vollautomatischen Doppelclippern.

Alle Produkt- und Servicethemen der Marken CLIP SYSTEMS und MAGA® wurden in den neuen Online-Auftritt integriert. Ob Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Aquaristik oder Chemieindustrie – vom umfangreichen Produktportfolio, über passendes Zubehör, bis zum kompetenten Service, liefert die neue Website alle Informationen rund um die Themen Clippen, Verschließen und Plattieren.

Der Webauftritt wurde in einem intensiven Prozess, sowohl intern als auch mit externer Unterstützung erarbeitet. Für Design, Konzeption & Umsetzung wurde die Salzburger Agentur pixelart mit ins Boot geholt. Link zur BECK CLIP SYSTEMS Website: https://www.beck-clipsystems.com

Original-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuell