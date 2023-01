WDR Westdeutscher Rundfunk

Grimme-Preis 2023: WDR-Produktion „Die Autobahn – Kampf um die A49“ nachnominiert

Köln (ots)

Der WDR geht mit einer weiteren Produktion ins Rennen um den diesjährigen 59.Grimme-Preis: Das Grimme-Institut gab am 31. Januar die Nachnominierung des Dokumentarfilms „Die Autobahn – Kampf um die A49“ in der Kategorie Information bekannt. Der WDR ist damit insgesamt elf Mal nominiert.

In „Die Autobahn – Kampf um die A49“ (Redaktion WDR: Jutta Krug) zeigen die Filmemacher Klaus Stern und Frank Pfeiffer, wie der Kampf um den Bau einer Autobahn die Gesellschaft tief spalten kann. Seit 50 Jahren ist der Ausbau der A49 bereits in Planung. Doch erst jetzt - mitten in der Klimakrise - wird neu gebaut. Das Elternhaus von Klaus Stern liegt nur 700 Meter von der geplanten Autobahn entfernt. Er hat daher einen besonderen Zugang sowohl zu Befürworter:innen als auch zu langjährigen, entschiedenen Gegner:innen der A 49.

http://www.wdr.de/k/wdr-grimme-kampf-a49

https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2023/01/20230119_grimme_preis.html

