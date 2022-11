WDR Westdeutscher Rundfunk

Bremer Fernsehpreis 2022: WDR gewinnt „Beste Live-Reportage“

Bremen / Köln (ots)

Erfolg für den WDR: Beim diesjährigen Bremer Fernsehpreis wurde der Sender in der Kategorie „Beste Live-Reportage “ ausgezeichnet: Die Lokalzeit aus Dortmund gewann den Preis für die „Live-Schalten zur Flut im Juli 2021“ am 14. Juli 2021. Autor ist Jan Schulte, Redaktion: Christian Beisenherz.

Vor allem, dass Jan Schulte vor seinem Schalten-Marathon im überfluteten Hagen nur einmal live vor der Kamera gestanden hat, hat die Jury sehr beeindruckt. „Das kann doch nicht sein!“, heißt es in der Begründung. „Womöglich hat Jan Schulte seit Kindertagen vor dem Badezimmerspiegel geprobt – wir wissen es nicht. Wir erleben jedenfalls einen unerschrockenen Journalisten, der mit allen Sinnen reportiert. 33 Mal in drei Tagen“, heißt es weiter. „Man riecht, dass in dieser Tiefgarage noch Autos sind“ – Sätze wie diese lassen erahnen, wie das Unwetter in der Stadt gewütet hat. Der WDR hat in diesen Krisentagen ein echtes Talent entdeckt! (Laudatio von Hans Helmich)

Gabi Ludwig, Chefredakteurin Landesprogramme: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir unserem Publikum ein hochwertiges regionales Programm anbieten. Allen, die daran tagtäglich mit großer Leidenschaft arbeiten, gratuliere ich herzlich. Der Preis ist eine tolle Bestätigung für diesen Einsatz, und er spornt uns für zukünftige Projekte und zu neuen Ideen an.“

Der Bremer Fernsehpreis kürt seit 1974 hervorragende Produktionen des deutschsprachigen Regionalfernsehens. Verliehen wird der Preis von Radio Bremen im Auftrag der ARD.

Der Jury des Bremer Fernsehpreises 2022 gehörten an:

• Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),

• Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),

• Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),

• Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer)

• Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent)

• Birgitta Weber (SWR-Abteilungsleiterin Inland, Redaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins „Report Mainz“, Dozentin für Moderationsseminare an der Hochschule für Medien in Stuttgart).

