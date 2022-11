8. November: DAB+ - Sender Langenberg wird kurzfristig abgeschaltet

Köln (ots) - Die Wirtschaftskrise wird auf dem Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen (NRW) immer stärker spürbar. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage von infratest-dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks sind die Wohnkosten in den vergangen drei Jahren für jeden zweiten Haushalt in NRW stark bzw. sehr stark gestiegen. Bei 55 % der Befragten fressen ...

mehr