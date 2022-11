WDR Westdeutscher Rundfunk

„Die WM-Sklaven“: Ein Podcast von „Sport inside“ über die Gastarbeiter in Katar

Köln (ots)

Tausende Gastarbeiter sind in Katar gestorben. Wer es überlebt, hungert und muss sich mit ausbleibenden Löhnen, katastrophalen Unterkünften und größter Hitze herumschlagen. Der Podcast „Die WM-Sklaven“ gibt Betroffenen eine Stimme und deckt menschenunwürdige Zustände auf. Seit über zehn Jahren recherchiert das WDR-Investigativformat „Sport inside“ zu den Hintergründen der WM 2022 in Katar. Der Podcast ist ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar.

WDR-Reporter Benjamin Best ist Host des Podcasts. Er reist für seine Recherchen mehrfach nach Katar. Immer wieder gelingt es ihm bei seinen geheimen Recherchen mit Gastarbeitern zu sprechen. Er erfährt, dass sie seit Monaten kein Gehalt bekommen haben und sich nur von Wasser und Brot ernähren. In Nepal spricht er mit der Familie eines Gastarbeiters, der nach zwei Jahren im Sarg aus Katar zurückkehrt.

Ein Insider aus Katar packt aus

Das WM-Organisationskomitee in Katar versucht die Recherchen von Best juristisch zu unterbinden. Hassan Al-Thawadi, der Chef des Organisationskomitees, gibt persönlich die Anweisung dazu. Doch es gelingt ihm mit einem Insider zu sprechen: Abdullah Ibhais, ein ehemaliger Mitarbeiter des katarischen WM-Organisationskomitees spielt Best geheime Chatnachrichten zu und gibt ihm ein exklusives Interview.

Benjamin Best erhielt in den vergangenen Jahren mehrere Auszeichnungen für seine Berichterstattung über Katar, darunter den „Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien“ der Medienstiftung Leipzig. Das Medium Magazin ehrte ihn als „Journalist des Jahres 2019“ in der Kategorie Sport.

Die Redaktion haben Felix Becker, Tom Klees, Uli Loke und Michael Ostermann.

