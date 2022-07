WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Wissensmagazin „Wissen macht Ah!“ begrüßt neuen Moderator Tarkan Bagci

Köln (ots)

Ab September 2022 wird Autor, Comedian und Podcaster Tarkan Bagci gemeinsam mit Clarissa Corrêa da Silva die Sendung „Wissen macht Ah!“ moderieren. Die beiden stehen seit Ende Juni 2022 für die Produktion von zunächst sieben neuen Folgen gemeinsam vor der Kamera. Gedreht wird auf dem WDR-Studio-Gelände in Köln-Bocklemünd. Die erste Folge mit dem neuen Duo ist im September 2022 bei KiKA, im KiKA-Player, in der ARD Mediathek, bei wissenmachtah.de und in „Ah! – Die App“ zu sehen.

Ralph Caspers präsentiert gemeinsam mit Clarissa Corrêa da Silva im kommenden Jahr das Konzert „Jazz macht Ah!“ mit der WDR Big Band. Darüber hinaus ist er bei der Wissenschaftsmarke „Quarks“, der großen Familienshow „Frag doch mal die Maus“ sowie beim WDR-Kinderprogramm in „Die Sendung mit der Maus“ und als Sprecher im Vorschulformat „Die Sendung mit dem Elefanten“ zu sehen und zu hören.

Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder: „Wir heißen Tarkan Bagci im WDR-Kinderprogramm herzlich willkommen. Er ist der perfekte Neuzugang für das ‚Ah!‘-Team! Clarissa Corrêa da Silva und er sind ein hervorragendes Duo.“

Zwei neue Staffeln „Wissen macht Ah!“ sind in diesem Jahr geplant.

Sendetermine:

KiKA: montags, 19.25 Uhr

WDR Fernsehen: montags, 8.20 Uhr

Das Erste: Samstag, 8.20 Uhr

„Wissen macht Ah!“ steht auch in der ARD Mediathek zur Verfügung. Redaktionell verantwortlich sind Hilla Stadtbäumer und Christoph Reyer (beide WDR).

Tarkan Bagci: Spricht gemeinsam mit Christian Huber über „Gefühlte Fakten“ im gleichnamigen Podcast und Bühnenprogramm. Bagci war Comedy-Autor für „Neo Magazin Royale“, „Kroymann“ (u.v.a.) und steht bei „Studio Schmitt“ sowie der neuen ZDF Doku-Reihe „ Grauzone“ vor der Kamera. Außerdem ist er zweifacher Spiegel Bestseller Autor und sagt: „Meine Eltern wissen alles über mich“ (im 1LIVE Fragenhagel).

Clarissa Corrêa da Silva: Seit 2018 Moderatorin von „Wissen macht Ah!“. Reporterin für „ Die Sendung mit der Maus“, präsentiert bei KiKA die Reihe „ Triff …“ (KiKA, WDR, hr) über berühmte historische Persönlichkeiten wie unter anderen Marie Curie, Harriet Tubman und Cäsar. 2022 erzählt sie in der Serie „ 3 Blocks“ bewegende Lebensgeschichten von Menschen aus Ostdeutschland (MDR). Außerdem ist sie seit 2021gemeinsam mit Tobias Krell Gastgeberin der Quiz-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ (KiKA, hr, ARD).

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell