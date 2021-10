Kosmetik Schmidt

Schönheitssalon Ratingen Lintorf, Hösel - Kosmetikstudio Katharina Schmidt wird gerne von seinen Kunden weiter empfohlen.

Das Kosmetikstudio Katharina Schmidt in Essen-Kettwig bietet breitgefächerte Serviceleistungen rund um eine exklusive und ganzheitliche Schönheitspflege an. Zusätzlich zu der weitreichenden Hautkompetenz und hochwirksamen pflegenden Erzeugnissen hat Katharina Schmidt feminine Beauty-Rituale im Angebot. Eingehende Pflege für Body und Gesicht komplettieren sich hier mit Merkmalen des Beauty Spa, der Wellness und Massage für Frauen. Dadurch wird ein Beauty Tag im Kosmetikstudio zu einer ganz persönlichen Pause vom Alltag und steckt voller Harmonie, die innere und äußere Schönheit kreiert.

Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Schönheitssalon Ratingen Lintorf, Hösel" sind, haben Sie mit dem Kosmetikinstitut Katharina Schmidt aus Essen Kettwig den optimalen Partner gefunden.

Für Katharina Schmidt beginnt Schönheit im Inneren und strahlt nach außen. Ihre Behandlungen konzentrieren sich nicht alleine auf die Pflege der Haut, sondern gleichfalls auf die Betrachtung von Energiepunkten, die für den Selbstausdruck elementar sind, um die persönlichen Potenziale und Stärken bewusst zum Vorschein zu befördern. Am Anfang jeder Gesichtsbehandlung steht ein Beratungsgespräch, in dem Katharina Schmidt Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse beachtet, bevor sie einen persönlichen Gesichtsplan für Sie erarbeitet.

Ein exklusives Programm heißt "Beauty by the Doc". In diesem Fall begleitet Katharina Schmidt Frauen, welche eine Kosmetische Operation vor sich haben. Vor der OP bereitet die Expertin die Haut ideal auf den bevorstehenden Eingriff vor. Und danach unterstützt die manuelle Lymphdrainage dabei, dass Schwellungen zügiger abklingen und hierdurch die Ausfallzeit nach der OP so gering wie realisierbar ausfällt.

Katharina Schmidt offeriert des Weiteren etliche Beauty Extras an, die von Behandlungen der Hände und Augen über Ganzkörpermassagen bis hin zum Waxing reichen. So stellt sich die Kundin ihren ganz persönlichen Schönheitstag zusammen und arrangiert Anwendungen im Beauty Spa mit Massagen für Frauen. Das Umfeld sorgt dabei für eine Atmosphäre, in der man sich vollkommen entspannt fühlt.

Katharina Schmidt verfolgt in ihrem Schönheitssalon einen holistischen Ansatz, welchem sie seit fünfundzwanzig Jahren treu geblieben ist. Nach der Ausbildung in der namhaften Kosmetikschule Schrammek in Essen und einem Praktikum in der dermatologischen Praxis Buljanovic Kröpfl arbeitete sie im Breitenbacher Hof in Düsseldorf und als Kosmetikerin in einer Schönheitsfarm im hochalpinen Raum. Schon damals lag ihr Schwerpunkt auf dem Zusammenwirken von Schönheit und einem inneren Gleichgewicht. Anmut entsteht nicht allein von außen, sondern gleichwohl von innen. Das beginnt bei einer gesunden Ernährungsweise und geht über Sport bis hin zur persönlichen Einstellung und dem seelischen Befinden.

Im Jahr 2009 fand Schmidt am eigenen Leibe heraus, dass viele teure Produkte aus der Kosmetik mit oft bedenklichen, toxischen Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen überfrachtet sind, welche gewiss nicht nur der Oberfläche der Haut schaden, sondern noch weitere Nebeneffekte haben. Das In eine andere Richtung denken lenkte ihr Hauptaugenmerk auf bionome Pflegeprodukte mit längerer Verträglichkeit, einem Maximum an Wirksamkeit und wissenschaftlich fundierten Wirkstoffen. Selbstverständlich sind die Produkte frei von Konservierungsstoffen, Rohöl, Duftstoffen und Wirkstoffen tierischer Herkunft. Dr. Baumann ist ein deutscher Hersteller der global, die einzige Pflegeserie hergestellt, die zu 100% aus hautidentischen Bestandteilen und Vitaminen besteht.

Ziel ist es, ob bei Linien, Fältchen, Akne oder anderen Herausforderungen, die Haut in Balance zu bringen. Lymphtätigkeit, Durchblutung und Hautspannung sorgen für ein schönes Hautbild und festes Gewebe. Die hochklassige, ganzheitliche Schönheitspflege folgt dem Leitbild "Gut aussehen und sich gut fühlen".

Ein Wellness Tag ist ein hervorragendes Geschenk für Ihren Partner oder eine besondere Freundin. Die Gutscheine für einen Wellness Tag, Beauty Tag oder Schönheitstag sind ausgesprochen beliebt!

Die nachfolgenden Services bietet das Kosmetikstudio Katharina Schmidt: Kosmetische Gesichtsbehandlung, Massage für Frauen, Wellness für Frauen, Waxing, Maniküre und Brauen färben.

Weitere Auskünfte, auch zum Themengebiet "Schönheitssalon Ratingen Lintorf, Hösel", bekommen Sie unter https://kosmetik-essen-schmidt.de/

