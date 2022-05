WDR Westdeutscher Rundfunk

Spitzengespräche zur NRW-Landtagswahl: Olaf Scholz und Friedrich Merz zu Gast im WDR-Fernsehen und bei WDR 5

Köln (ots)

Wie wichtig ist die Landtagswahl in NRW für SPD und CDU? Mit welchen Themen wollen die Parteien punkten? Bundeskanzler Olaf Scholz und der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CDU-Chef Friedrich Merz sprechen darüber in exklusiven Interviews sowohl mit dem WDR-Fernsehen als auch im Hörfunk.

Die aufgezeichneten Interviews mit Olaf Scholz laufen am 12. Mai in der Aktuellen Stunde (18.45 Uhr im WDR Fernsehen) und am 13. Mai im Morgenecho (6.05 Uhr auf WDR 5). Die beiden aufgezeichneten Interviews mit Friedrich Merz sendet der WDR am 13. Mai in der Aktuellen Stunde (18.45 Uhr im WDR Fernsehen) und am 14. Mai im Morgenecho (7.05 Uhr auf WDR 5).

Neben der NRW-Landtagswahl wird es auch um bundespolitische Themen gehen.

