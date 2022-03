WDR Westdeutscher Rundfunk

'Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine'

Das Erste, 08. März 2022, 20.15 bis 20.35 Uhr

Am heutigen Dienstag (08.03.) gibt es um 20.15 Uhr erneut eine Brennpunkt-Sendung im Ersten. Berichtet wird über die tagesaktuellen Entwicklungen in der Ukraine, insbesondere über die humanitäre Lage in den eingeschlossenen Städten – dazu schaltet der Brennpunkt in die Ukraine.

Zur Debatte über ein mögliches Energie-Embargo und das Thema Versorgungssicherheit in Deutschland spricht Moderatorin Ellen Ehni mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Redaktion: Juliane Fliegenschmidt, Rupert Wiederwald, Markus Zeidler

