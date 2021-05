WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR 3 startet in europäischen Beethoven-Tag

Köln (ots)

WDR 3 und ARTE feiern Ludwig van Beethoven einen ganzen Tag lang im Radio, Fernsehen und Online. Am Sonntag, 6. Juni 2021, werden Beethovens neun Sinfonien aus neun verschiedenen europäischen Städten gesendet. Den Beginn macht WDR 3 mit einem Live-Konzert aus Bonn.

Hiersteht das barocke Kurfürstliche Schloss, in dem Ludwig van Beethoven seine künstlerische Laufbahn begann, zuerst als Hoforganist, dann als Bratschist der Hofkapelle. Der gefeierte britische Dirigent Daniel Harding leitet das Mahler Chamber Orchestra, das im Arkadenhof des Kurfürstlichen Schlosses neben der 1. Sinfonie in C-Dur auch die Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 spielen wird.

Durch die WDR 3-Radiosendung von 13:04 Uhr bis 15:00 Uhr führt am 6. Juni Daniel Hope, der auch Präsident des Beethovenhauses ist. Der Violinist moderiert wöchentlich die Sendung "WDR 3 Persönlich": "Diese Sendung ist sehr besonders, denn sie hat einen ungewöhnlichen Auftakt: Zum ersten Mal beginne ich meine Sendung mit einer Live-Konzertübertragung. Anschließend freue ich mich, den Hörer*innen diesmal unbekanntere Werke von Beethoven vorzustellen", so Daniel Hope.

Von Bonn aus geht es weiter "Mit Beethoven durch Europa: 9 Symphonien, 9 Städte", unter anderem nach Lugano; dort wird die Pastoral-Sinfonie am Ufer des Luganer Sees gespielt und nach Griechenland, wo Teodor Currentzis und seine musicAeterna im Theater von Delphi spielen. Abgeschlossen wird der Tag mit einer Live-Aufführung der 9. Sinfonie aus dem Schloss Belvedere in Wien. Damit schließt sich die biografische Klammer dieses Konzert-Marathons, der in Bonn beginnt, wo Beethoven 1770 geboren wurde und in Wien endet, wo der Komponist im Jahre 1827 gestorben ist.

WDR 3 Musik TV / Crossmedia produziert für ARTE das Konzert live aus dem Arkadenhof des Kurfürstlichen Schlosses in Bonn. Kooperationspartner ist BTHVN2020.

Die Sendungen im Überblick:

ARTE und WDR3.de, Sonntag, 6. Juni 2021, 12.50 Uhr bis 22.30 Uhr:

"Mit Beethoven durch Europa: 9 Symphonien, 9 Städte"

WDR 3, Sonntag, 6. Juni 2021, 13.04 Uhr bis 15.00 Uhr: WDR 3 Persönlich mit Daniel Hope: Beethoven - Raritäten und Bekanntes mit der Live-Übertragung aus Bonn

