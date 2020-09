WDR Westdeutscher Rundfunk

Leon Draisaitl zu Gast in ARD Sportschau

Köln (ots)

Eine knappe Woche nach seiner Ehrung zum wertvollsten Spieler (MVP) der nordamerikanischen Eishockey-Liga ist Leon Draisaitl zu Gast in der ARD. Der gebürtige Kölner, der in der NHL für die Edmonton Oilers spielt, nutzt am Sonntag einen Besuch in seiner Heimatstadt zu einem Live - Auftritt bei Moderator Matthias Opdenhövel in der ARD Sportschau (Sonntag 27. 9. 18:30-19:20 Uhr). Fotos unter ARD-Foto.de

