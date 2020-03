WDR Westdeutscher Rundfunk

Kulturradio WDR 3 und Stadt Witten mit den Wittener Tagen für neue Kammermusik 2020: Vorverkauf gestartet

Köln (ots)

Die 52. Wittener Tage für neue Kammermusik finden vom 24. bis 26. April 2020 statt. Der Kartenvorverkauf ist gestartet, die Eintrittskarten sind über tickets@wittenertage.de erhältlich. Seit 1969 veranstalten der WDR und die Stadt Witten das renommierteste Festival für Neue Musik in NRW. Künstlerischer Leiter ist WDR 3 Musik-Redakteur Harry Vogt. WDR 3 Programmchef Matthias Kremin betont die Verbundenheit des WDR: "Wir freuen uns auf unser Kammermusikfestival in Witten - und wir sorgen für die internationale Präsenz der Konzerte: WDR 3 sendet via UKW, DAB+, Internet und Satellit. Davon sechs Stunden live am Freitag und Samstag, jeweils ab 20 Uhr." Insgesamt 23 Uraufführungen bieten die Wittener Tage für neue Kammermusik in diesem Jahr. Im Mittelpunkt des Festivals steht der Spanier Alberto Posadas. Der Komponist schreibt für die Kammermusiktage einen abend- und raumfüllenden Zyklus. Weitere Kompositionsaufträge haben u.a. Carola Bauckholt, Gloria Coates, Hugues Dufourt und Arnulf Herrmann. Zu den hochkarätigen Ensembles des weltweit beachteten Kammermusikfestivals gehören die Formation JACK Quartet, ensemble recherche und Ensemble Modern. Auch Carolin Widmann tritt auf. Außerdem spielt das WDR Sinfonieorchester in Sinfonietta-Besetzung. Im Märkischen Museum und im Haus Witten bietet das Festival Performances und Klanginstallationen; u.a. von Christina Kubisch. Musikpädagogische und -wissenschaftliche Aktivitäten begleiten das Programm. Neben einem Schulprojekt können auch Studierende wieder an Proben, Vorträgen, Workshops sowie einem Newcomer-Konzert teilnehmen. Weitere Informationen und die WDR 3-Sendetermine finden Sie im Internet unter www.wdr3.de und www.wittenertage.de sowie über das WDR 3 Hörertelefon unter 0221-56789 333. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Kristina Bausch

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7118

Kristina.Bausch@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell