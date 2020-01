WDR Westdeutscher Rundfunk

Jetzt abstimmen über den "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2019"

Wenn am 10. März der Deutsche Hörbuchpreis verliehen wird, vergibt auch das WDR-Publikum wieder den "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2019". Bis zum 09. Februar kann unter publikumspreis.wdr.de über das Lieblingshörbuch des vergangenen Jahres abgestimmt werden. Das Abstimmungsverfahren ist zweistufig: Zunächst konnten Hörbuch-Fans vier Wochen lang ihre Favoriten aus dem Jahr 2019 einreichen. Die meistgenannten Hörbuch-Titel bilden eine Top10, über die das WDR-Publikum jetzt unter publikumspreis.wdr.de final abstimmen kann. Zur Auswahl stehen (in alphabetischer Reihenfolge): - Jussi Adler-Olsen: Opfer 2117: Carl Mørck 8 - Isabel Bogdan: Laufen - Matthias Brandt: Blackbird - Anika Decker: Wir von der anderen Seite - Karsten Dusse: Achtsam morden - Frank Goosen: Kein Wunder - Stephen King: Das Institut - Felix Lobrecht: Sonne und Beton - Kai Magnus Sting: Tod unter Gurken 2 - Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse Unter allen, die mitmachen, verlosen wir fünf Hörbuchpakete sowie 5 x 2 Eintrittskarten für die festliche Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises am 10. März im WDR Funkhaus, wo auch die Preisträgerin oder der Preisträger des "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2019" bekanntgegeben wird. Durch den Abend führt Klaus-Jürgen ("Knacki") Deuser. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt Laith Al-Deen. Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises markiert stets auch den Beginn des internationalen Literaturfestes lit.COLOGNE. Fotos unter ARD-Foto.de

