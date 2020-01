WDR Westdeutscher Rundfunk

"Ich hab´ Rücken": Janine Kunze zu Gast in "Hirschhausens Sprechstunde" im WDR

Köln (ots)

"Häufiger mal rückwärtsgehen und den Kopf beim Telefonieren und Ins-Handy-Gucken gerade halten" - das sind zwei der Empfehlungen, die Dr. Eckart von Hirschhausen der Schauspielerin Janine Kunze am Ende der zweiten Folge von "Hirschhausens Sprechstunde" mit auf den Weg gibt. Zu sehen am Montag, 13. Januar 2020, um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und danach in der WDR-Mediathek. Vor dem persönlichen Rezept, das von Zeichner Andreas Gaertner während der Sendung illustriert wird, liegen 45 Minuten Unterhaltung, Wissen, ernste Gespräche und viel Spontaneität. So bittet Eckart von Hirschhausen Janine Kunze unter anderem darum, ihn rückenschonend aus dem Krankenbett zu heben. Was viele nicht wissen: Janine Kunze ist ehemalige Krankenschwester. Über ihren früheren Beruf sagt sie in der Sendung: "Ich habe das immer super gerne gemacht. Das war und ist bis heute einer meiner Traumberufe." Eckart von Hirschhausen gibt seiner Patientin und seinem Publikum Tipps zur Akutbehandlung, erklärt spezifische Rückenübungen und erläutert, welche Behandlungsmöglichkeiten sinnvoll sind und welche nicht. Der Arzt und Moderator möchte den Zuschauer*innen im Dschungel der Gesundheits-Tipps Orientierung geben. So empfiehlt er beispielsweise jedem Rückenpatienten, sich eine zweite Ärzte-Meinung einzuholen. "Eine gute Frage an den Arzt ist immer auch: ,Würden Sie das, was Sie mir empfehlen, auch bei sich selbst oder bei Familienmitgliedern machen lassen?'", so von Hirschhausen. "Hirschhausens Sprechstunde" ist die neue Gesundheitssendung im WDR Fernsehen. Hier erzählen Prominente, was sonst nur Ihre Ärzte erfahren. Am 20. Januar ist Wolfgang Bosbach zum Thema "Krebs" zu Gast. Die erste, sehr erfolgreiche Folge "Horst Lichter und der Schlaganfall" ist jederzeit in der WDR-Mediathek abrufbar. "Hirschhausens Sprechstunde" ist eine Produktion der Bavaria Entertainment (Produzent: Alessandro Nasini) im Auftrag des WDR (Redaktion: Jörg Gaensel und Carsten Wiese). "Hirschhausens Sprechstunde" - jeweils von 20.15 bis 21 Uhr im WDR Fernsehen und in der WDR Mediathek: Montag, 13.01.2020: Janine Kunze und der Rücken Montag, 20.01.2020: Wolfgang Bosbach und der Krebs Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

