WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Beethoven Game steht zum Download bereit

Köln (ots)

"Für Elise", die "Mondscheinsonate" oder die neunte Sinfonie - weltweit kennt man die Werke von Ludwig van Beethoven. Zum 250. Geburtstag des Komponisten bringt der WDR die Musik und das Leben Beethovens mit einer neuen App auf das Handy. Mit dem Game "Beethoven - Folge der Musik" können User auf ganz neue Weise in die Musik eintauchen und sie spielerisch erleben. Für das Spiel wird die Vorderkamera des Smartphones oder Tablets genutzt. Die User sehen ihre reale Umgebung und müssen mit einem Punkt auf dem Display einer dynamischen Linie, die zur Musik passt, folgen. Bleibt der Spieler / die Spielerin im Takt, wird das Bild auf dem Display durch Blumen, Vögel und Schmetterlinge ergänzt. Kurze Texte erläutern die Essenz von Beethovens Werk und was ihn weltberühmt gemacht hat. "Zuallererst soll das Spiel Spaß machen", erläutert Wolfram Kähler, stellvertretender Programmchef von WDR 3 und verantwortlich für das Beethoven Game. "Wer es spielt, lernt automatisch die Musik von Beethoven kennen." Insgesamt umfasst das Spiel fünf verschiedene Levels, die durchgespielt werden können. Der Schwierigkeitsgrad nimmt dabei weiter zu. Die Musikaufnahmen stammen alle aus WDR-Produktionen, unter anderem ist das WDR Sinfonieorchester zu hören. "Beethoven - Folge der Musik" ist gemeinsam mit Studierenden des Cologne Game Labs, einem Institut für Spieleentwicklung der TH Köln, und dem Kölner Spiele-Start-up "Massive Miniteam" entstanden. Die Ursprungsidee wurde im Rahmen eines Game Jams innerhalb eines Wochenendes von den Studierenden entwickelt und in Folge vom WDR zur Produktion beauftragt. Die kostenlose App kann ab sofort für Android und iOS heruntergeladen werden. Sie ist weltweit in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Alle Informationen auch unter beethoven-game.wdr.de Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Pressedesk

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell