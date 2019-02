WDR Westdeutscher Rundfunk

EINLADUNG ZUM PRESSETERMIN - Kriegskinder: WDR holt Zeitzeugen per App und Online-Plattform direkt ins Klassenzimmer

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie fühlte es sich an während eines Luftangriffs? Wie verarbeiten Kinder die bedrückende Enge eines Bunkers? Und welche Erlebnisse haben sich bis heute ins Gedächtnis von Zeitzeugen gebrannt? "Dieser Staub, der dann aufwirbelte, das war die Hölle auf Erden - ein Inferno. Wir haben auf den Tod gewartet." Anne Priller-Rauschenberg, Zeitzeugin des Zweiten Weltkriegs aus Köln Aus der Geschichte lernen - das ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben. Der WDR will dazu seinen Beitrag leisten und Geschichte für nachfolgende Generationen mit modernster Technik bewahren. Zwei außergewöhnliche Digitalformate konfrontieren den User mit den eindringlichen Kriegserlebnissen von Überlebenden: Die App "WDR AR 1933-1945" holt internationale Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs per Augmented Reality direkt ins Klassenzimmer. Und das Interview-Projekt "Kindheit im Krieg" bündelt 120 Berichte aus verschiedenen Kriegsgebieten und Zeitepochen auf einer Onlineplattform. Beide Projekte machen die Gräuel des Krieges und die Folgen für die Zivilbevölkerung eindrücklich begreifbar und sind auch hervorragend für den Einsatz im Schulunterricht geeignet. Zur Präsentation der beiden Projekte laden wir herzlich ein zum Presse- und Fototermin: Montag, 18. Februar Genoveva Gymnasium Genovevastraße 58-62 51063 Köln-Mülheim 10.15 Uhr - Fototermin Im Anschluss Vorstellung der Projekte inkl. Möglichkeit, die App selbst auszuprobieren. Ihre Gesprächspartner sind Zeitzeugin Anne Priller-Rauschenberg, WDR-Intendant Tom Buhrow, Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Genoveva Gymnasiums sowie die Teams hinter den beiden Projekten. Die AR-App "WDR AR 1933-1945" kann für iOS bereits gratis runtergeladen werden. Für Android ist die App ab März erhältlich. Sie wird auch bei der diesjährigen Didacta (19. bis 23. Februar in Köln) vorgestellt. Wir freuen uns auf ihr Kommen. Bitte melden Sie sich unter wdrpressedesk@wdr.de an.

