Frankfurt (ots) - Der eine dreht jeden Cent zweimal um, beim anderen sitzt der Euro nur allzu locker. Eine unterschiedliche Haltung in Bezug auf Geldfragen führt in der Partnerschaft häufig zum Krach. Die Lage kann sich zusätzlich verschärfen, wenn Kredite für größere Anschaffungen wie die eigenen vier Wände oder für das Auto aufgenommen werden sollen oder beispielsweise Jobverlust droht. Was hilft, sind klare Absprachen. Denn ist der Umgang mit Geld für beide klar geregelt, ist auch das Streitpotenzial geringer. Wie die Deutschen es mit dem Geldmanagement in der Partnerschaft halten, hat forsa jetzt im Auftrag von RaboDirect abgefragt.

Paare favorisieren gemeinsame Finanzierungsentscheidungen.

Dazu gehört auch die Übereinkunft, wer in Finanzfragen das Sagen hat: beide, einer von beiden oder jeder für sich? Wie forsa jetzt für RaboDirect ermittelte, sagen 40 Prozent der derzeit in einer Partnerschaft lebenden Deutschen, dass sich in ihrer Beziehung beide gemeinsam um die Finanzen beziehungsweise ums Sparen kümmern. Bei einem Drittel (34 - 35 %) liegt die Verantwortung in der Hand von nur einer Person. Und dass beim Thema Geld jeder für sich allein, also unabhängig vom anderen, handelt, geben 22 Prozent der Befragten an. Vor allem bei jungen Leuten unter 30 Jahren ist das der Fall (41 %).

Ein Viertel der Frauen in Deutschland hat in der Partnerschaft den (Finanz-)Hut auf.

Wenn einer der beiden Partner das Geldmanagement für beide übernimmt, dann ist das entgegen der weitverbreiteten Meinung nicht immer nur der Mann. So sind 27 Prozent der Frauen nach eigenen Angaben die alleinige Finanzministerin im gemeinsamen Haushalt. Allerdings geben lediglich sieben Prozent der Männer zu, dass sie die Geldangelegenheiten komplett ihrer Partnerin überlassen. Umgekehrt ist es übrigens ähnlich. 28 Prozent der Männer behaupten von sich, allein den Hut aufzuhaben, aber nur sieben Prozent der Frauen können das bestätigen. Diese unterschiedliche Einschätzung macht deutlich, wie sensibel das Thema Geld in der Partnerschaft gesehen wird und dass kaum einer es voll und ganz dem anderen überlassen will, darüber zu bestimmen.

Dann schon lieber gemeinsam entscheiden - das schweißt ja auch zusammen.

Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftrag von RaboDirect Deutschland zwischen dem 3. und 15. Juli 2018 insgesamt 1.229 Personen befragt. Die Ergebnisse sind unter der Quellenangabe "forsa/RaboDirect Deutschland" frei zur Veröffentlichung.

