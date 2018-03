phoenix Thema: Extremwetter - Stürme, Starkregen, Sturzfluten, Montag, 19. März 2018, 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Der Mensch ist immer wieder konfrontiert mit extremen Wetterlagen - Sturm, Starkregen, Hitze, Kälte. Bei Starkregen werden Bäche zu reißenden Strömen, sie zerstören Häuser und verwüsten ganze Straßenzüge. Stürme entwurzeln Bäume, decken Dächer ab, legen Züge lahm, vom wirtschaftlichen Schaden ganz zu schweigen. In Extremfällen kommen bei diesen Naturereignissen sogar Menschen ums Leben. Zuletzt fegte Sturmtief Friederike über Deutschland hinweg, in den Alpen fiel massenhaft Schnee und setzte Touristen zeitweise fest. Auch im Sommer treffen uns Extremwetterlagen in Form von Hitzewellen und Unwettern. In Folge anhaltender Niederschläge und kurzfristigem Starkregen sind die Städte immer wieder der Gefahr von Hochwasser ausgesetzt.

Im phoenix-Thema beleuchtet Moderator Hans-Werner Fittkau Ursachen, Auswirkungen und Folgen von Extremwetterlagen und geht insbesondere folgenden Fragen nach: Inwiefern sind wir in Deutschland verstärkt von Extremwetter betroffen? Welche aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen vor? Wie genau sind Wettervorhersagen und welche Maßnahmen treffen Städte und Kommunen zum Schutz der Bevölkerung? Sind extreme Wetterlagen Ausdruck des Klimawandels? Darüber spricht Hans-Werner Fittkau u.a. mit Experten aus Wissenschaft und Kommunen sowie mit Waldbauern, die vom letzten Sturm "Friederike" betroffen sind.

http://ots.de/BCIzGP

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell