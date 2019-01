WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR/ARD-Fernsehfilm "Klassentreffen" feiert Premiere in Berlin Jan Georg Schütte inszenierte ohne Drehbuch mit hochkarätigem Star-Ensemble

Köln, 31.01.2019 (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

18 namhafte Schauspieler, 24 Kameras, kein Drehbuch und keine Wiederholung - "Klassentreffen" ist nach den hochgelobten und preisgekrönten Improvisationsfilmen "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" und "Wellness für Paare" Jan Georg Schüttes dritter WDR/ARD-Fernsehfilm in Folge, bei dem die Schauspielerinnen und Schauspieler kein Drehbuch, sondern lediglich Rollenprofile erhalten und auf dieser Grundlage improvisiert haben.

25 Jahre ist es her, dass sie Abitur gemacht haben oder es hätten machen können, wenn sie nicht vorher abgegangen wären, Ehrenrunden gedreht hätten oder schlichtweg gescheitert wären. Nun sehen sie sich beim Klassentreffen wieder: die ehemalige Klassenbeste, das ehemalige Genie, die Ex-Klassengöre, der Ex-Klassen-Arsch, Mitte 40 mittlerweile, und stehen auf einmal den Leuten gegenüber, mit denen sie sich damals ihr zukünftiges Leben erträumt haben. Doch was ist eigentlich mittlerweile in der Realität passiert? Mit den anderen, aber auch mit einem selbst?

In Anwesenheit zahlreicher DarstellerInnen und der Verantwortlichen feiert "Klassentreffen" Premiere in Berlin.

Termin: Montag, 11. Februar 2019 KulturBrauerei, Kino 7, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin 19.30 Uhr: Fototermin 19:45 Uhr: Premiere

Anwesend sind die SchauspielerInnen Annette Frier, Anja Kling, Oliver Wnuk, Jeanette Hain, Kida Khodr Ramadan, Aurel Manthei, Anna Schudt, Christian Kahrmann , Marek Harloff, Nicole Kersten, Guido Renner, Björn Jung, Regisseur Jan Georg Schütte, die Produzenten Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven, die Koproduzenten Lars Jessen und Sebastian Schultz, Oliver Schwabe, Bildgestaltung sowie die verantwortliche WDR-Redakteurin Nina Klamroth. Alle stehen für Fotos und Kurzinterviews zur Verfügung. (Videoaufnahmen bedürfen der vorherigen Absprache.)

"Klassentreffen" ist eine Produktion der die film gmbh im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln für Das Erste und ONE.

Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung ein. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie kommen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Pressekontakt:

Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122,

Barbara.Feiereis@wdr.de;

Birgit Fehrenkämper, PR Direkt, fehren@prdirekt.net, Tel. 02234 / 946

88 91

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell