Jeck auf allen Kanälen: WDR in Fernsehen, Radio und Netz erste Anlaufstelle für Karnevalsfans

Ganz NRW macht sich bereit für den Höhepunkt der fünften Jahreszeit, und der WDR bietet allen Jecken zahlreiche Highlights in Fernsehen, Radio und Internet. Freunde des Sitzungskarnevals und der großen Karnevalsumzüge kommen genauso auf ihre Kosten wie die im Karneval aktiven Gesellschaften, Vereine und Schulen. Bei den Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf sowie den Schull- und Veedelszöch in Köln richtet der WDR erstmals eine fest installierte Zugweg-Kamera ein, die alle Zugteilnehmerinnen und -teilnehmer durchgehend zeigt. Die ungeschnittenen Videos jeder Gruppe und Karnevalsgesellschaft, die ehrenamtlich Wochen und Monate mit der Vorbereitung verbringen, sind unter karneval.wdr.de abrufbar und können auch in sozialen Netzwerken geteilt werden. Das sind Highlights im Programm: - "Karneval mit Haltung - Die unbequemen Jecken von Küpper bis Kasalla": Die Doku beschäftigt sich mit der Kunst, als Karnevalist auch für das eigene Publikum unbequeme Positionen zu beziehen (WDR Fernsehen, 8.2., 20.15 Uhr). - "Ganz Köln steht kopf - Mega-Event Rosenmontagszug": Der Film zeigt eine ganz neue Perspektive vom Rosenmontagszug und setzt auf die Innenansicht, den Blick aus dem Herzen des Zugs (WDR Fernsehen, 22.2., 20.15 Uhr). - "Deine Sitzung - GOD SAVE THE METT!" mit Carolin Kebekus, Mirja Boes, Olaf Bürger und ebasa der Meister ist eine Verbeugung vor den sympathischen Spleens der Briten und ihren Nationalhelden (WDR Fernsehen, 23.2., 22.45 Uhr, WDR 5, 28.2. 21.04 Uhr und WDR Event, 2.3., 16 Uhr). - "Lange WDR 4 Jeck Nacht": Das Moderatorenteam Monika Salchert und Reinhard Kröhnert hat jecke Hits im Gepäck und schaltet immer wieder live hinein in die "Jeck im Funkhaus Party" (WDR 4, 1.3., 20.00 Uhr). - "Rosenmontag aus Düsseldorf 2019 - Höhepunkte": Im WDR- Special ist Jacques Tilly selbst Experte vor der Kamera und lüftet gemeinsam mit Moderator Oliver Plöger Geheimnisse rund um die "rollende Satire" (WDR Fernsehen 4.3., 15 Uhr). @wdrjeck ist die digitale Adresse bei Facebook und Instagram. In dieser Session startet @wdrjeck eine besondere Aktion, die das Kostüm und den Spaß an der Verkleidung in den Mittelpunkt stellt: #jeckyourself. Start ist im Februar mit einem exklusiven Karnevals-Pop-Up Event, bei dem WDR-Profis von Kostüm und Maske für die perfekte Verwandlung sorgen. Gäste sind u.a. ehrenamtliche Karnevalisten aus ganz NRW, die in außergewöhnlichen Fotosets jecken Content für @WDRjeck und ihre Social-Media-Kanäle produzieren. Außerdem geht #jeckyourself auf Tour: Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag ist der #jeckyourself-Truck in NRW im Straßenkarneval unterwegs und macht das perfekte Erinnerungsfoto. Mehr Infos zum Karnevalsprogramm im Ersten, im WDR Fernsehen, WDR Radio und im Web gibt es auf karneval.wdr.de. Die Sendungen finden Sie nach Ausstrahlung auch jeweils in den Mediatheken von WDR oder Das Erste. In der WDR Presselounge finden Sie ständig aktualisierte Hintergrundinformationen, Videos und Fotos zu den einzelnen Programmen: presse.wdr.de. Fotos finden Sie auch unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

