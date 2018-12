"Lokalzeit extra" zum Abschied der Steinkohle im WDR Fernsehen und per Livestream

Köln (ots) -

Das WDR Fernsehen ist heute von 16.00 bis 16.30 Uhr live dabei, wenn in einem zentralen Festakt der deutsche Steinkohlenbergbau in Bottrop verabschiedet wird. Die "Lokalzeit extra" ist auch via Livestream auf wdr.de zu sehen. Zur Veranstaltung werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an der Schachtanlage Prosper-Haniel erwartet. Auch WDR-Intendant Tom Buhrow wird an dem Festakt teilnehmen. Nach 200 Jahren Industriegeschichte stellt die bundesweit letzte Zeche in Bottrop offiziell die Kohleförderung ein. Aus diesem Anlass werden Bergleute das letzte Stück Kohle aus einem deutschen Bergwerk an den Bundespräsidenten übergeben. Festakt wird vom Ruhrkohle-Chor und WDR Sinfonieorchester begleitet Anschließend werden der Bundespräsident sowie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und weitere Redner aus Politik und Bergbau zu den geladenen Gästen sprechen. Musikalisch begleitet wird der Festakt durch Auftritte des Ruhrkohle-Chors und des WDR Sinfonieorchesters. Link zum Livestream: https://www1.wdr.de/nachrichten/bergbau/abschied -vom-deutschen-steinkohlenbergbau-im-ruhrgebiet-102.html

Pressekontakt:

WDR Pressedesk

Tel.: 0221 220 7100

Email: wdrpressedesk@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell