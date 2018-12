"Schön, wieder hier zu sein" - Alexander Gerst im Gespräch mit dem ARD-Studio Moskau (WDR)

Köln (ots) - Dem ARD-Studio Moskau gab Alexander Gerst nach der Landung direkt ein Interview. Hier Zitate aus dem Gespräch u.a. auf die Frage, wie die Landung war:

"Super entspannt im Vergleich zur letzten Landung. Bei der letzten Landung hatten wir anderthalb mal mehr G-Kräfte und sind dann hinterher ein bisschen vom Wind rumgeschleift worden. Heute lief es sehr viel einfacher und angenehmer. Es ist tatsächlich sehr schön, wieder hier zu sein. Zum ersten Mal wieder den Geruch vom Schnee und von der Erde, das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man das ein halbes Jahr nicht gehabt hat. Mir gefällt es hier sehr. Es fühlt sich tatsächlich so an, als ob ich nach Hause komme. Auch, wenn ich weiß, ich bin in Kasachstan, an einem Ort, wo ich im Prinzip jetzt genau hier noch nie war, aber es fühlt sich trotzdem an, wie nach Hause zu kommen. Es ist schön, bekannte Gesichter zu sehen, Freunde von mir sind hier, und das ist, glaube ich, eines der schönsten Dinge, wenn man vom Weltraum zurückkommt und dann von Freunden umringt ist."

"Die ganze Erde sieht schön aus von oben, nicht nur Deutschland. Ich habe noch keinen einzigen Ort gefunden, der mein absoluter Lieblingsort war, weil ich dann immer noch einen gesehen habe, der noch schöner war. Vor allem sehen die Orte nicht immer gleich aus. An einem Tag sieht ein Ort total anders aus als am nächsten. Deshalb findet man, egal, wann man draufschaut, immer etwas Schönes von da oben. Und da kommt es gar nicht drauf an, auf welches Land man schaut."

https://www.tagesschau.de/ausland/gerst-interview-103.html

