TARGOBANK AG

Freiwilligentag: Mehr als 840 Mitarbeitende der TARGOBANK unterstützten 2024 über 230 gemeinnützige Organisationen

Düsseldorf (ots)

Targobanker*innen können sich einen Tag im Jahr für soziales Engagement freistellen lassen

440.000 Euro für den guten Zweck: Für jede Aktion spendet die Bank 2.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation

Eigene Mitarbeitende an sogenannten Freiwilligentagen für ihr soziales Engagement freizustellen - das ist ein Angebot der TARGOBANK, das immer beliebter wird. Insgesamt beteiligten sich im vergangenen Jahr mehr als 840 Mitarbeitende der TARGOBANK an über 230 Tagesaktionen im Rahmen der Freiwilligentage. Die TARGOBANK selbst steuerte zu jeder Aktion zusätzlich eine Spende von 2.000 Euro bei. So kamen 2024 über 440.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Die Spende bekamen Schulen, Kindergärten, Jugenddörfer, Tierschutzvereine und viele weitere gemeinnützige Organisationen und Initiativen überreicht, in denen sich die Mitarbeitenden der TARGOBANK auch im Rahmen der Freiwilligentage durch Arbeitseinsätze engagierten. "Wir sind froh, dass wir nicht nur mit der Zeit und Arbeitskraft unserer Mitarbeitenden an den Freiwilligentagen helfen können, sondern darüber hinaus auch mit Spenden aus unserer Gesellschaftlichen Dividende einen Beitrag zu mehr Solidarität und Gemeinwohl leisten können", freut sich Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK.

Die Spenden sind Teil der so genannten "Gesellschaftlichen Dividende", die vom Mutterkonzern Crédit Mutuel Alliance Fédérale eingeführt wurde und von der TARGOBANK übernommen wird. Die Gesellschaftliche Dividende spiegelt den Genossenschaftsgedanken des Mutterkonzerns wider. Jedes Jahr werden 15 Prozent des konsolidierten Nettoergebnisses der Bank für die Finanzierung von Projekten zur ökologischen und solidarischen Wende bereitgestellt. Damit setzt Crédit Mutuel Alliance Fédérale ein einzigartiges Zeichen gegen die Klimakrise und für gesellschaftliche Solidarität.

Für Isabelle Chevelard ist die Idee hinter der Gesellschaftliche Dividende festes Leitmotiv: "Als Bank vor Ort wollen wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen - lokal und ganz konkret. Nach dem überragenden Engagement unserer Mitarbeitenden im vergangenen Jahr werden wir die Freiwilligentage auch 2025 wieder möglich machen - und auch finanziell fördern." Die ersten Termine für 2025 finden bereits im Januar statt.

Die TARGOBANK gehört seit Dezember 2008 zur genossenschaftlichen französischen Bankengruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die für eine starke lokale Präsenz und Kundennähe bekannt ist.

-----------------------------

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.200 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.300 Filialen, die über 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.

Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 auf 62,4 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,5 Prozent.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr

Original-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell