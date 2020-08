TARGOBANK als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

TARGOBANK AG

- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) verleiht EU-Zertifizierung - Unternehmen bietet allen Mitarbeitern Dienstfahrräder an - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und für den Klimaschutz

Seit 2017 vergibt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die EU-weite Zertifizierung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber". Nun hat die TARGOBANK auch für die Standorte Düsseldorf und Mainz das begehrte Siegel erhalten.

Sara Tsudome, Projektleiterin beim ADFC-Bundesverband, sagt: "Die TARGOBANK fördert Nachhaltigkeit insgesamt im Unternehmen - und besonders auch den Radverkehr mit vielen verschiedenen Maßnahmen". Zugleich könne der Arbeitgeber beim betrieblichen Gesundheits-, Umwelt- und Mobilitätsmanagement punkten.

"Die TARGOBANK hat die Zeichen der Zeit erkannt", so Markus Häring, Ressortleiter Händler-Kooperationen & Leasing bei der TARGOBANK. "Indem die TARGOBANK das Fahrradfahren fördert, zeigt sie sich als moderner und zukunftsorientierter Arbeitgeber, was sich auch positiv auf die Mitarbeiterbindung auswirkt."

Maßnahmen, mit denen die TARGOBANK den ADFC überzeugen konnte, waren zum Beispiel zusätzliche Fahrradstellplätze mit Ladestationen für E-Bikes und die ebenfalls vorhandenen Duschen für die Kollegen. ADFC-Auditor Andreas Bittner überzeugte sich vor Ort von der Fahrradfreundlichkeit an den TARGOBANK Standorten Düsseldorf und Mainz. "Die Besichtigung hat meinen positiven Eindruck noch verstärkt", bestätigt der Prüfer.

"Ich freue mich, dass der ADFC mit dem Siegel 'Fahrradfreundlicher Arbeitgeber' unsere Bemühungen in dieser Hinsicht anerkennt", sagt Berthold Rüsing, Vorstand Firmenkunden der TARGOBANK. "Wir wollen nicht nur unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin unterstützen, etwas für die eigene Gesundheit zu tun, sondern gleichzeitig auch unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten." Birgit Kind aus dem TARGOBANK Einkauf steht seit geraumer Zeit im engen Austausch mit dem ADFC: "In unserem Unternehmen sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt worden, um das Radfahren zu fördern, die offizielle Zertifizierung ist eine schöne Bestätigung unseres Engagements."

Dienstfahrräder für alle Targobanker

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TARGOBANK haben die Möglichkeit, ein Dienstfahrrad zu leasen. Mehr als 700 Kollegen haben bislang davon schon Gebrauch gemacht. Annette Metzele, verantwortlich für das Projekt TARGOBANK Bike, freut sich, dass das Angebot so gut angenommen wird: "Der Trend geht sogar zum Zweit-Bike", sagt sie. "Etwa ein Drittel der Mitarbeiter/Innen ordert ein zweites Rad dazu." Die Dienstfahrräder können auch vollständig privat genutzt werden. Bis zu vier Fahrräder können pro Mitarbeiter geleast werden. Zum Angebot gehören auch ein Versicherungspaket mit Rundumschutz ohne Selbstbeteiligung und eine deutschlandweite Mobilitätsgarantie. Zudem sind zwei Sicherheits-Checks während der Leasinglaufzeit inklusive.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an. Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 350 Standorte in 200 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service Center, aber auch online erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und beim Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter/Innen. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring) und Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen). Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sie vereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionaler und lokaler Verankerung mit denen der international agierenden Bank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden ein weltweites Netzwerk mit rund 4.400 Geschäftsstellen, knapp 72.000 Mitarbeitern und mehr als 26 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.bfcm.creditmutuel.fr

