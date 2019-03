TARGOBANK AG

TARGOBANK erweitert Angebot für Geschäftskunden

Düsseldorf (ots)

- Konten und Kredite jetzt auch für GmbHs und andere Personen- und Kapitalgesellschaften - Geschäftskundenberater stehen auch jenseits der Filialöffnungszeiten zur Verfügung - Neukunden erhalten bis Ende März 100 Euro Konto-Startguthaben

Die TARGOBANK weitet ihr Angebot für Geschäftskunden auch auf Personen- und eigentümergeführte Kapitalgesellschaften aus. Nachdem die Bank Anfang 2018 mit speziellen Angeboten für Selbständige und Freiberufler gestartet war, profitieren nun auch größere Firmen und Betriebe davon.

Ab sofort können auch Unternehmen mit den Rechtsformen OHG, KG, GbR, PartG sowie eigentümergeführte GmbH und UG die Geschäftskunden-Produkte und -Services der TARGOBANK nutzen. Dazu gehören verschiedene Business-Konten ein Tagesgeld-Konto sowie ein Business-Kredit zur freien geschäftlichen Verwendung. Den Business-Kredit können Selbständige und Unternehmer unbürokratisch mit nur wenigen Unterlagen beantragen, eine Kreditentscheidung fällt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

"Mit diesem Angebot öffnen wir unsere Bank für einen weiteren Kundenkreis", sagt Andreas Houben, Bereichsdirektor Konto, Finanzierung & Karten bei der TARGOBANK.

Mit dem neuen Geschäftskunden-Angebot gewann die TARGOBANK alleine im ersten Jahr nach dem Start rund 5.000 Selbständige und Freiberufler als Neukunden. "Nun können auch die sogenannten Personengesellschaften mit der TARGOBANK ihre Finanzen regeln", sagt Andreas Houben. Damit bleibe die Bank im Geschäftskunden-Bereich ihrem Fokus auf eigentümergeführten Betrieben treu.

"Viele unserer Neukunden haben bei anderen Banken negative Erfahrungen gemacht. Sie schätzen eine Beratung auf Augenhöhe über verschiedene Wege - sei es persönlich, digital oder telefonisch", beschreibt Houben die Ansprüche der neuen Kundengruppe. Für sie stünden bei allen Finanzfragen in den Filialen eigens geschulte Berater zur Verfügung. Das TARGOBANK Geschäftskunden Center ist darüber hinaus zusätzlich auch außerhalb der regulären Filialöffnungszeiten erreichbar. "Eine Flexibilität, die gerade Unternehmer zu schätzen wissen - unabhängig, ob sie Freiberufler oder Geschäftsführer eines größeren Betriebes sind", so Houben. Noch bis Ende März erhält jeder neue Geschäftskunde ein Startguthaben von 100 Euro auf sein Business-Konto.

Mit dem Ausbau des Geschäftskundensegments setzt die TARGOBANK ihre Wachstumsstrategie und die Diversifizierung ihres Geschäftsmodells konsequent fort. Mit TARGO Commercial Finance setzt die TARGOBANK bereits seit knapp drei Jahren Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing für mittelständische Unternehmen an.

Weitere Informationen zum Angebot für Geschäftskunden gibt es online unter: www.targobank.de/geschaeftskunden

