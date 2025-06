AI-Offensive: Simon-Kucher zündet nächste SKAI-Stufe - Mehr Wachstum für Kunden dank ChatGPT Enterprise + intelligenten Agents

Simon - Kucher & Partners

Mit dem globalen Rollout von ChatGPT Enterprise skaliert Simon-Kucher seine AI-Offensive: Über CustomGPTs entstehen projektspezifische Agents, die Beratungsteams weltweit dabei unterstützen, noch gezielter zu analysieren, fundierter zu entscheiden - und den Kundenerfolg nachhaltig zu steigern. "Unser Ziel ist der AI-empowered Berater der Zukunft", sagt Conrad Heider, COO und Global Head of Digital. "Datengetrieben, effizient, messbarer Kundennutzen - dafür steht SKAI."

SKAI-Initiative geht in Phase zwei: Simon-Kucher skaliert GenAI-Einsatz weltweit

ChatGPT Enterprise wird globaler Standard für AI-gestützte Projektarbeit

Dedizierte CustomGPTs machen Beratungsexpertise systematisch nutzbar

Kombination von Erfahrung und AI sorgt für noch stärkeren Business-Impact

Kundenlösungen erfüllen höchste Standards für Datenschutz und Vertraulichkeit

Simon-Kucher zündet die nächste Stufe seiner AI-Initiative: Mit dem weltweiten Rollout von ChatGPT Enterprise und maßgeschneiderten CustomGPTs transformiert die globale Unternehmensberatung ihre Projektarbeit. Der neue Standard: ein AI-empowered Berater, der datenbasiert entscheidet, schneller liefert - und den Geschäftserfolg von Kunden messbar steigert.

Kollektives Wissen effizient nutzbar machen

"Wir bringen GenAI aus dem Experimentiermodus in den Alltag - und zwar weltweit", erklärt Conrad Heider, COO und Global Head of Digital bei Simon-Kucher. "CustomGPTs sind unsere Antwort auf die zentrale Frage moderner Beratung: Wie lässt sich kollektives Wissen effizient nutzbar machen?"

"AI ist kein Add-on - sie ist Beschleuniger für besseren Kundennutzen"

Im Rahmen der konzernweiten SKAI-Initiative ("Simon-Kucher AI") werden Beratungsteams auf allen Kontinenten ab sofort mit projektspezifischen GPT-Agents unterstützt - sei es bei der Recherche, Analyse oder bei der Entwicklung individueller Kundenlösungen. "AI ist für uns kein Add-on - sie wird zum Beschleuniger für besseren Kundennutzen", sagt Heider. "Genau dafür haben wir SKAI entwickelt."

CustomGPTs aktivieren Beratungsexpertise auf Knopfdruck

Die maßgeschneiderten Agents werden auf den kundenspezifischen Projektbedarf trainiert - etwa auf Marktanalysen, Branchen-Know-how oder Pricing-Logiken - und machen so jahrzehntelange Beratungsexpertise strukturiert nutzbar. "AI denkt mit - damit Berater weiterdenken können. Das Ergebnis? Beratung, die sich weiterhin anfühlt wie Maßarbeit - nur eben in Echtzeit", so Heider.

"AI ersetzt keine Erfahrung - sie macht sie nutzbarer"

Was das konkret heißt? Weniger Reibungsverluste im Projektalltag, mehr Raum für strategisches Denken - und deutlich beschleunigte Wertschöpfung für Kunden. "AI ersetzt keine Erfahrung - sie macht sie nutzbarer", so Heider. "In Kombination mit der Expertise unserer Teams entsteht ein Beratungserlebnis, das weit über klassische Projektarbeit hinausgeht."

Datensicherheit als Wettbewerbsvorteil

Auch die Sicherheitsarchitektur wurde mitgedacht: Alle GPT-Anwendungen erfüllen höchste Anforderungen an Datenschutz und Compliance-Standards. So können Kunden sicher sein, dass sensible Inhalte weder extern verarbeitet noch als Trainingsdaten verwendet werden. "Gerade bei komplexen Transformationsprojekten ist Vertrauen entscheidend", sagt Heider. "Wir liefern nicht nur smarte AI-Lösungen - sondern auch die Gewissheit, dass Daten in sicheren Händen sind."

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. simon-kucher.com

