Deutsche Vermögensberatung auch 2025 wieder "Top Employer Germany"

Erneut Bestnoten für die Karrierechancen bei der DVAG

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und setzt mit dem Motto "50 Jahre Zukunft" ein starkes Zeichen für nachhaltiges Wachstum und Innovation. Im Jubiläumsjahr wird das Familienunternehmen erneut als "Top Employer Germany" ausgezeichnet. Damit unterstreicht Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung einmal mehr die herausragenden Karrierebedingungen für die selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater.

Deutsche Vermögensberatung zum 15. Mal in Folge "top"

Bereits zum 15. Mal in Folge überzeugt das Frankfurter Unternehmen in einem mehrstufigen Prüfverfahren. Vor allem in den Bereichen Leadershipentwicklung, Arbeitsumgebung und Employer Branding sowie bei den Karrieremöglichkeiten erzielt die Deutsche Vermögensberatung erneut herausragende Ergebnisse. Auch die in der Branche einzigartigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden besonders positiv hervorgehoben. Auf sie ist man im Unternehmen zu Recht stolz: "Die wiederholte Auszeichnung als Top Employer bestätigt, dass der Beruf des Vermögensberaters bei der DVAG mit optimalen Rahmenbedingungen verbunden ist. Hierzu zählen transparente und faire Karrierechancen, zahlreiche Unterstützungs- und Serviceleistungen sowie eine flexible Zeiteinteilung. Im Fokus steht immer die exzellente Beratungsqualität für den Kunden. Daher kommt der Aus- und Weiterbildung unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater eine besondere Bedeutung zu. Allein hierfür investiert die Deutsche Vermögensberatung bereits seit Jahren über 80 Millionen Euro pro Jahr. Die Dienstleistung verbunden mit den Rahmenbedingungen durch die DVAG machen den Beruf des Vermögensberaters insgesamt zu einem äußerst sinnvollen und attraktiven Beruf", betont Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung.

50 Jahre Zukunft und nachhaltiges Wachstum

Im Jahr 2025 setzt die Deutsche Vermögensberatung weiterhin auf die Stärkung und den Ausbau der Berufsgemeinschaft der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Im Mittelpunkt stehen nachhaltiges Wachstum und die Nutzung moderner Technologien. Marcus Aßmuth sagt abschließend: "Unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sind das Herzstück unseres Unternehmens. Ihre professionelle Unterstützung bildet immer den Schwerpunkt unseres Handelns". Mit der Auszeichnung als "Top Employer Germany 2025" blickt das Familienunternehmen optimistisch in die Zukunft und setzt weiterhin auf Innovation und Exzellenz in der Finanzberatung.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit nahezu 50 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de.

