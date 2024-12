DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Deutsche Vermögensberatung setzt sich für sozial benachteiligte Menschen ein

DVAG spendet im Jahr 2024 1,4 Millionen Euro für gute Zwecke

Das Jahr 2024 war für die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) in vielerlei Hinsicht ein Erfolgsjahr. Auch sein soziales Engagement hat das Familienunternehmen weiter deutlich ausgebaut und eine beachtliche Summe für gute Zwecke gespendet. Insgesamt 1,4 Millionen Euro kamen über den gemeinnützigen Verein "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen" verschiedenen Projekten und Initiativen zugute. Denn unternehmerische Verantwortung wahrnehmen heißt bei Deutschlands größter eigenständiger Allfinanzberatung auch: sich für andere einsetzen.

Für Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Vermögensberatung, war es schon immer eine Herzensangelegenheit, sich sozial zu engagieren. Dafür steht er nicht nur persönlich ein, sondern macht sich auch mit dem Familienunternehmen auf vielfältige Art und Weise stark: von konkreter Hilfe im Katastrophenfall über Unterstützung für Bildung, Klimaschutz, Kunst, Kultur und Sport bis hin zur Wissenschaft: "Seit fast einem halben Jahrhundert steht unser Familienunternehmen nicht nur für Leistung und Stärke, sondern auch für Menschlichkeit. Schon immer ging es darum, anderen zu helfen. In diesem Jahr war die wirtschaftliche Situation für viele Haushalte extrem herausfordernd. Jedes fünfte Kind ist aktuell von Armut betroffen. Deshalb möchten wir der Gesellschaft etwas zurückgeben und einen Beitrag dazu leisten, diesen Kindern eine bessere Perspektive zu ermöglichen."

Spenden statt Geschenke

Sein Geburtstag war dementsprechend auch ein großer Anlass für zahlreiche selbstständige Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sowie Führungskräfte des Unternehmens, um Spenden zu sammeln. Mit großem Erfolg: Insgesamt 240.000 Euro können dadurch über den Verein "DVAG hilft e. V." an zahlreiche regionale Organisationen verteilt werden. Stellvertretend für die starke Gemeinschaft und im Namen aller Spenderinnen und Spender werden die Schecks regional durch rund 20 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der DVAG beispielsweise an eine integrative Kindertagesstätte in Dresden, das Tierheim Cappel in Marburg oder ein Kinderhospiz in Wiesbaden übergeben.

Ein halbes Jahrzehnt Engagement für Kinder in Not

Über allem steht immer der Einsatz für andere - so auch beim 29. RTL-Spendenmarathon. Bereits zum fünften Mal in Folge nahm die größte eigenständige Allfinanzberatung Deutschlands mit einem großen DVAG-Team teil. Insgesamt konnte die Deutsche Vermögensberatung 500.000 Euro sammeln, die nun verschiedenen Kinder- und Jugendprojekten zugutekommen.

Gleiche Chancen für alle

Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien stehen im Fokus der Förderung. Um ihnen eine chancengerechte Zukunft zu ermöglichen, fördert die Deutsche Vermögensberatung auch als Hauptpartner von Tafel Deutschland zusammen mit "DVAG hilft e. V." den Auf- und Ausbau von Bildungsprojekten für Kinder und Jugendliche bei den Tafeln. 2024 erhielten 21 Projekttafeln mit rund 1.500 Kindern und Jugendlichen finanzielle Unterstützung, zum Beispiel für einen Lesetreff, eine Hausaufgabenbetreuung mit Ausflugsprogramm sowie einen kindgerechten Erste-Hilfe-Kurs. Auch die Gründungsmitglieder des Vereins, Nathalie Pohl und Annabell Pohl, engagieren sich persönlich für eine gerechtere Zukunft von Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien. Nathalie Pohl ist als Schirmherrin maßgeblich für die Schwimmförderung von Kindern und den Umweltschutz aktiv. Zudem ist ihr der Gewässerschutz ein wichtiges Anliegen. Beispielsweise kooperiert "DVAG hilft e. V." seit 2024 mit der "Surfrider Foundation", die sich durch Forschung, Aufklärung und Clean-Ups für den Schutz der Ozeane und Strände einsetzt. Annabell Pohl fördert im Rahmen der Zusammenarbeit mit der "Deutschen Kinder- und Jugendstiftung" vor allem (naturwissenschaftliche) Bildungsprojekte für Mädchen und junge Frauen, sodass sie sich vorurteilsfrei für einen Beruf entscheiden und auch vermeintlich "mädchenuntypische" Branchen kennenlernen können.

Verantwortung leben

Für sein Engagement wurde das Familienunternehmen in diesem Jahr erstmals auch als "Vorreiter in sozialer Verantwortung 2024" vom renommierten F.A.Z.-Institut ausgezeichnet. Auch viele Vermögensberaterinnen und Vermögensberater übernehmen wie das Unternehmen selbst gesellschaftliche Verantwortung und engagieren sich regional in ganz Deutschland in zahlreichen Projekten und Initiativen. Gemeinsam mit dem Verein "DVAG hilft e. V." wurden in diesem Jahr über die lokalen "Herzensprojekte" beispielsweise ein Gemüsegarten in einer Kindertagesstätte eingerichtet, Freizeitaktivitäten in einem Kinder- und Jugendheim angeboten oder die Lebensmittelausgabe und Suppenküche für Obdachlose und Bedürftige unterstützt. Einzelne Projekte wurden dabei von Markenpartnern wie Joey Kelly, Fabian Hambüchen und Juri Knorr mit aktivem Einsatz vor Ort begleitet.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit nahezu 50 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de.

Über "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen"

"DVAG hilft e. V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung & Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft, sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. Mehr Infos gibt es unter: www. dvag-hilft.org.

