29 auf einen Streich: MDR zeigt ab 1. Advent Märchenfilme barrierefrei in der ARD Mediathek und im TV

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Frau Holle“ oder „Rübezahl, Herr der Berge“: Pünktlich ab dem 1. Adventswochenende zeigt der MDR in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen 29 Märchenfilme in barrierefreien Fassungen. Viele davon in sogenannter voll barrierefreier Ausstattung: Das bedeutet mit Untertiteln (UT), Deutscher Gebärdensprache (DGS) und Hörbeschreibung (AD). Seit 2020 hat der MDR bereits über 125 Märchenfilme mit barrierefreien Fassungen ausgestattet. Bei den Neuproduktionen wurden zudem zahlreiche Wünsche aus den Behindertenverbänden und der Community berücksichtigt, um den Bedürfnissen behinderter Menschen noch besser zu entsprechen.

Der MDR baut in der aktuellen Advents- und Weihnachtszeit seine barrierefreien Programmangebote weiter aus: Vom 29. November 2025 bis zum 2. Weihnachtsfeiertag werden gleich 29 Märchenfilme mit Deutscher Gebärdensprache, Untertiteln und/oder Audiodeskription MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek und im gezeigt. Damit unterstreicht der MDR seine Vorreiterrolle für die ARD beim Thema Inklusion und Teilhabe. Bei den Neuproduktionen barrierefreier Filmfassungenhat der MDR zudem Hinweise und Wünsche aus der Gehörlosen-Community aufgegriffen und zahlreiche Anregungen in die Produktion einfließen lassen. Im aktuellen Jahr hat der MDR u.a. die Märchenfilme: „Mit dem Teufel ist nicht gut spaßen“ (30. November, 15.55 Uhr im MDR-Fernsehen), „Rübezahl, Herr der Berge“ (7. Dezember, 15.05 Uhr im MDR-Fernsehen) und „Der Furchtlose“ (18. Januar 2026, 15.00 Uhr im MDR-Fernsehen) inklusiv ausgestattet (alle voll barrierefrei). Zudem erhielt der Film „Das Geheimnis der Mondprinzessin“ (21. Dezember, 10.05 Uhr im MDR-Fernsehen) Untertitel und Hörbeschreibung. Eine Übersicht über alle barrierefreien Märchenfilme und die Sendezeiten gibt es unter: Barrierefreie Märchenfilme und -serien im Winter im MDR Fernsehen | MDR.DE

In Thüringen gedreht: MDR-Produktion „Die Prinzessin aus Glas" für das Erste

Seit September 2025 laufen in Thüringen die Dreharbeiten für das neue ARD-Märchen „Die Prinzessin aus Glas“ - einem modernen Märchen voller Abenteuer, Gefühl und Fantasie über Geschwisterliebe, das Anderssein und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Unter der Federführung des MDR - gemeinsam mit BR, SR und HR - entsteht das 59. ARD-Weihnachtsmärchen der Reihe „Sechs auf einen Streich“, basierend auf „Die verzauberte Prinzessin“ des Thüringer Märchensammlers Ludwig Bechstein. Vor der Kamera u.a. der taube Moderator und Künstler Jason Giuranna („Sehen statt Hören“). Premiere feiert „Die Prinzessin aus Glas“ im nächstjährigen Weihnachtsprogramm (2026) im Ersten und in der ARD Mediathek. Der Film wird ebenfalls barrierefrei ausgestattet.

Barrierefreiheit im MDR

Mit seinen barrierefreien Angeboten ermöglicht der MDR allen Menschen mit Sinnesbehinderung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu seinen Programmen. Bereits heute bietet der MDR 95 Prozent seiner Streamingangebote in der ARD Mediathek untertitelt an. Zudem gibt es täglich ca. sieben Stunden mit Hörbeschreibung im MDR-Fernsehen. Hinzu kommen etwa 40.000 Sendeminuten im Jahr, die der MDR mit Gebärdensprache ausstattet. Ergänzt wird das barrierefreie Angebot durch Nachrichten in Leichter Sprache zum Lesen und Hören. Damit informiert der MDR Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie funktionale Analphabeten tagesaktuell über die wichtigsten Ereignisse im Sendegebiet. Alle barrierefreien Angebote bündelt der MDR im Web unter:

