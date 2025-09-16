XTB

Vom Aktieneinsteiger zum Trader dank kostenlosem E-Book von XTB

Der Online-Broker XTB bringt Börsenanfängern die Kunst des Tradings von Wertpapieren nahe, und zwar mit einem Gratis-E-Book zu diesem Thema.

Trading ist für viele Börsianer, gerade für jene, die das Investieren am Kapitalmarkt gerade erst für sich entdeckt haben, oftmals ein Buch mit sieben Siegeln. Der Online-Broker XTB will hier Abhilfe schaffen und Einsteigerinnen und Einsteigern den Zugang zu dieser spannenden Disziplin des Investierens erleichtern. Und das gratis mit dem E-Book "Trading ist simpel, aber nicht einfach" vonMarktexperte Altan Cantürk. "Es ist bekannt, dass das Investieren in Wertpapiere wie Aktien und das Halten dieser Positionen auf lange Sicht hohe Renditen für den Vermögensaufbau und damit für die Altersvorsorge mit sich bringen können. Gegenüber dieser 'Buy-and-Hold'-Strategie hat aber auch das Ausnutzen kurzfristiger Gelegenheiten durch aktiveres Handeln, das sogenannte Trading, seine Daseinsberechtigung an der Börse, da es die Chancen dynamischer Kursentwicklungen mit sich bringt", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB. "Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit auch Anfänger die Basics dieser Art des Investierens verstehen."

Vor diesem Hintergrund gibt Trading-Experte Altan Cantürk in "Trading ist simpel, aber nicht einfach" Leserinnen und Lesern einen tiefen Einblick in Sinn und Zweck des kurzfristigen Handels am Kapitalmarkt, auch im Rahmen eines langfristigen Vermögensaufbaus. Zudem klärt er neben den Chancen auch über die Risiken auf und führt wichtige Trading-Strategien wie auch interessante Indikatoren auf. Der Autor bleibt dabei seinem Credo treu: "Trading ist ein Handwerk, das Disziplin, Geduld und Strategie erfordert." Seine Expertise hat er durch seine beruflichen Tätigkeiten in verschiedenen Positionen in der Finanzbranche erlangt, aber auch durch sein privates Interesse am Trading.

"Trading ist simpel, aber nicht einfach" nimmt Leser mit auf eine Reise in die Welt des Tradings, die üblicherweise geprägt ist von Vorurteilen, Mysterien und "Hab-ich-im-Internet-gelesen"-Weisheiten, bei denen die großen und wichtigen Zusammenhänge - das große Ganze - oft auf der Strecke bleiben. Altan Cantürk räumt in seinem Buch auf mit Halbwahrheiten und klärt in einfachen Worten auf, wie Trading tatsächlich funktioniert.

XTB-Deutschland-Chef Jens Chrzanowski sagt dazu: "Altan Cantürks Buch bietet einen anderen Ansatz als die meisten Trading-Bücher, die mit Fachwörtern überladen sind und die Leser daher überfordern. Altan ermöglicht ihnen stattdessen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt des Tradings - indem er stets so formuliert, dass jeder Anfänger ihn versteht. Da wir jedem, der sein Geld arbeiten lassen möchte, bei XTB die passende Möglichkeit dazu geben wollen, passt das Buch perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie."

Wer sich auf der Website von XTB unter dem Link https://de.xtb.com/analyst-ebook mit seiner E-Mailadresse registriert, kann ein PDF des E-Books von Altan Cantürk kostenlos herunterladen.

Über XTB

XTB ermöglicht es Menschen weltweit, ihr Geld intelligenter und sicherer anzulegen. Die Investment-App von XTB hilft über 1,7 Millionen Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit XTB können Kunden in Aktien und ETFs investieren, personalisierte Anlagepläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus können sie in ausgewählten europäischen Märkten ihr Geld in lokale steuerbegünstigte Produkte (ISA und PEA) und Altersvorsorgeprodukte investieren, Zinsen auf nicht investierte Gelder verdienen und Online- und In-Store-Zahlungen sowie Bargeldabhebungen in mehreren Währungen über das eWallet verwalten.

Die XTB-App ist eine erstklassige Anlaufstelle für Investitionen, Marktanalysen und Weiterbildung. XTB bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Schulungsmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei zu helfen, bessere Anleger zu werden. Unser Kundenservice-Team bietet Support in 20 Sprachen und ist rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.

Mit 17 Niederlassungen weltweit ist XTB ein vertrauenswürdiger Arbeitgeber für über 1.300 Mitarbeiter, von denen sich mehr als 40 % auf die kontinuierliche Innovation proprietärer Anlagetechnologien konzentrieren.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde, die zyprische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde und die Finanzaufsichtsbehörde. XTB ist seit 2016 an der Warschauer Börse notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xtb.com.

Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie verantwortungsvoll.

