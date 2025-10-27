PRESSEPORTAL Presseportal Logo

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!" zum Thema „Drohnen-Alarm. Wie groß ist die Bedrohung wirklich?"

Leipzig (ots)

Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 29.10.2025, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.

Unbekannte Drohnen werden über Flughäfen, Energieanlagen und anderer kritische Infrastrukturen gesichtet. Die Aufregung ist stets groß, denn diese mysteriösen Flugobjekte tauchen immer häufiger auf. Mehrfach brachten sie den zivilen Flugverkehr zum Erliegen. Doch die Sicherheitsbehörden schauen offenbar ratlos in den Himmel: Wer hinter den unbekannten Drohnen steckt, konnte nur in wenigen Fällen zweifelsfrei geklärt werden.

Warum gelingt es nicht, die Drohnen zu identifizieren oder abzufangen? Welche Gefahr geht wirklich von ihnen aus? Und schadet die Debatte am Ende nicht der zivilen Nutzung von Drohnen?

Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook im MDR-Bürgertalk "Fakt ist!“ aus Dresden. Gäste der Sendung sind u.a.:

  • Jean Daniel Sülberg, Nationales Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme
  • Christiane Rebhan, Journalistin „Tagesspiegel“
  • Christian Mölling, Sicherheitsexperte European Policy Centre

Pressekontakt:

MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:
kommunikation-desk@mdr.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

