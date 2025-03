Dietrichs Consulting GmbH

Vom Pizzalieferanten zum Unternehmer – So gelang es Mik Dietrichs, sein eigenes Dropshipping- und Coaching-Business aufzubauen

Noch vor wenigen Jahren lieferte Mik Dietrichs Pizza aus – heute ist er sein eigener Chef. Mit wenig Kapital, aber einer klaren Vision schaffte er den Sprung in die Selbstständigkeit und baute sich erfolgreich ein eigenes Unternehmen auf. Heute unterstützt er auch andere Menschen dabei, sich mit Dropshipping ein lukratives Business aufzubauen.

"Der Weg vom Pizzalieferanten zum Unternehmer war ein spannender Lernprozess, der viel mit persönlichem Durchhaltevermögen und kontinuierlicher Weiterentwicklung zu tun hatte", erinnert sich Mik Dietrichs. "Damals arbeitete ich in Vollzeit als Pizzalieferant – und nutzte nebenbei jede freie Minute für den Aufbau meines Geschäfts." Wie es ihm gelang, sein eigenes Business aufzubauen – und welche Hindernisse er dabei überwinden musste –, erzählt der Experte im Folgenden.

Zwischenmenschliche Kommunikation und finanzielle Disziplin

"Als Pizzalieferant habe ich früh viele wertvolle Lektionen gelernt, die mir später im Geschäftsleben geholfen haben – vor allem die Bedeutung von Disziplin", berichtet Mik Dietrichs. "Ich habe gelernt, immer zuverlässig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und stets fokussiert zu bleiben." Auch der Umgang mit Menschen war ein entscheidender Faktor. Der tägliche Kontakt mit Kunden, Kollegen und Vorgesetzten zeigte Mik Dietrichs nicht nur, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind, sondern auch, wie man sich in verschiedenen Situationen professionell verhält. Er erkannte, dass der Umgang mit anderen Menschen oft der Schlüssel zum Erfolg ist – sei es nun im Team, in der Kommunikation mit Partnern oder im Kundenservice. Diese Erfahrungen waren für ihn eine solide Grundlage, um seine Arbeitseinstellung und seine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Sie halfen ihm dabei, später im Geschäftsleben die Bedeutung von Vertrauen, Kommunikation und Empathie zu verstehen.

2017 entschied sich Mik Dietrichs schließlich, Amazon-Produkte zu verkaufen – zunächst zwei Jahre lang als reine Nebentätigkeit. 2019 wandte er sich schließlich vollständig dem E-Commerce zu. In diesen Jahren lernte er nicht nur viel über Online-Geschäftsmodelle, sondern auch über die Bedeutung von Marketing und Verkauf. Seit 2021 bietet Mik Dietrichs zusätzlich ein Coaching im Dropshipping-Bereich an. Es war ein kontinuierlicher Lernprozess, in dem er ständig auf der Suche nach den richtigen Strategien war, um seine Ziele zu erreichen.

Natürlich verlangte der Aufbau eines eigenen Dropshipping- und Coaching-Geschäfts nicht nur vollen Einsatz, sondern auch finanzielle Mittel. Zum Glück hatte Mik Dietrichs bereits während seiner Zeit als Pizzalieferant bewusst Geld zur Seite gelegt. Durch harte Arbeit und viel Disziplin gelang es ihm, monatlich etwa 1.000 Euro zu sparen. Statt das Geld einfach auszugeben, betrachtete er es als langfristige Investition – eine Vorgehensweise, die es ihm erlaubte, sich eine finanzielle Basis aufzubauen, die ihm später bei seinen weiteren Unternehmungen half.

Der Weg in die Selbstständigkeit

Trotz aller Disziplin gab es auch Momente, in denen Mik Dietrichs von Selbstzweifeln geplagt wurde. Doch der Austausch mit seinen Coaches und Mentoren half ihm dabei, motiviert zu bleiben. Und auch Erfolgsberichte auf YouTube gaben ihm immer wieder den nötigen Schub, weiterzumachen. Um seine unternehmerischen Fähigkeiten zu verbessern, nutzte Mik Dietrichs eine Vielzahl von Ressourcen zu den Themen Erfolg, Routinen, Mindset, Finanzen, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung.

"Der Schritt in die Selbstständigkeit war natürlich mit gewissen Risiken verbunden – besonders zu Beginn", erzählt Mik Dietrichs. "Aber ich habe mir immer wieder gesagt, dass ich nichts zu verlieren habe. Es geht darum, die richtigen Personen zu finden, die bereits Erfolg in dem haben, was man selbst erreichen möchte. Diese Einstellung hat mir dabei geholfen, den Druck zu mindern."

Zusätzlich fokussierte sich Mik Dietrichs von Anfang darauf, die Risiken auf ein Minimum zu reduzieren, indem er sich intensiv mit dem Markt beschäftigte, um anschließend das richtige Produkt wählen zu können. Großen Wert legte er dabei vor allem auf die Definition seines Alleinstellungsmerkmals. Diese Vorbereitung und Planung halfen ihm dabei, die Selbstzweifel zu überwinden – und sich stattdessen auf die Umsetzung zu konzentrieren.

Harte Arbeit und kontinuierliche Weiterentwicklung

Heute hat sich das E-Commerce-Geschäft verändert: Die Konkurrenz ist größer geworden. Doch trotz dieser Herausforderungen bleibt der Erfolg im Dropshipping weiterhin möglich, vor allem mit der richtigen Produktwahl und einer gezielten Marketingstrategie. Der Markt wächst – nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie, seit der immer mehr Menschen online einkaufen. Seit 2021 hat Mik Dietrichs unzählige Coaching-Teilnehmer im Dropshipping-Bereich betreut, die es mit seiner Hilfe zum Erfolg gebracht haben. Der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Unternehmern liegt für ihn vor allem im Mindset. Disziplin, eine klare Vision und Ausdauer sind wesentliche Eigenschaften, die den entscheidenden Unterschied machen. Mindestens ebenso wichtig sind Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit, denn der Markt verändert sich ständig.

Wer heute erfolgreich sein will, muss die richtigen Produkte finden, gekonnt vermarkten und die Kundenbedürfnisse gezielt ansprechen. Für junge Menschen, die in einer ähnlichen Situation starten – möglicherweise ebenfalls in einem Job mit wenig Aussicht auf Wohlstand – hat Mik Dietrichs einen klaren Rat: Sie sollten nicht nur eine Vision für die Zukunft entwickeln, sondern auch frühzeitig lernen, mit Geld umzugehen, um eine finanzielle Grundlage aufbauen zu können. "Erfolg kommt nicht über Nacht", betont Mik Dietrichs. "Wichtig ist, dass man stetig am Ball bleibt, um so Schritt für Schritt das Beste aus seinem Geschäft herauszuholen."

Über Mik Dietrichs:

Mik Dietrichs ist Dropshipping-Experte und E-Commerce-Coach. Nach eigenen Erfahrungen im Amazon FBA und Dropshipping unterstützt er heute Einsteiger und Fortgeschrittene in der Branche. Sein Coaching-Programm vermittelt praxisnahes Wissen, authentisches Marketing und individuelle Erfolgsstrategien. Mehr als 300 Teilnehmer konnten bereits von seinem Know-how profitieren und monatliche Gewinne von bis zu 8.000 Euro erzielen. Mehr Informationen unter: https://www.mikdietrichs.de/.

