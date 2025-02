Dietrichs Consulting GmbH

Mik Dietrichs von Dietrichs Consulting über das „State of Dropshipping“ 2025: Das Elite-Event für die erfolgreichsten Unternehmer der Branche

Hamburg (ots)

Die „State of Dropshipping“ in Hamburg ist nicht nur ein Event – es ist der Treffpunkt für die erfolgreichsten und ambitioniertesten Dropshipper der Branche. Unter der Leitung von „President of Dropshipping“ Mik Dietrichs bringt diese exklusive Veranstaltung Insider-Wissen, Networking-Möglichkeiten und praxisnahe Erfolgsstrategien auf ein neues Level. Wer sich den begehrten „Dropshipper of the Year“-Award sichern konnte und welche exklusiven Einblicke die Teilnehmer erhielten, erfahren Sie hier.

Teure Uhren, Sportwagen, Villen mit Infinity-Pool – das ist die Welt, von der viele im Dropshipping träumen. Doch wer glaubt, mit ein paar Klicks reich zu werden, scheitert schneller, als er sein erstes Produkt verkauft. Es braucht eisernen Willen und einen unbändigen Hunger nach Erfolg, um an die Spitze zu gelangen. Täglich neue Konkurrenz, explodierende Werbekosten, gesperrte Zahlungskonten – nur die Härtesten überleben. Hier geht es nicht um ein paar Hundert Euro nebenbei, sondern um Millionen – es geht um Skalierung, Automatisierung und die Fähigkeit, Trends schneller zu erkennen als alle anderen. Wer hier nicht mit Vollgas fährt, bleibt auf der Strecke. „Jeder will den Lamborghini, aber kaum einer ist bereit, den steinigen Weg dorthin zu überstehen“, erklärt Mik Dietrichs von Dietrichs Consulting. „Dropshipping ist Krieg – und nur wer alles gibt, kann ihn gewinnen.“

„Die besten Dropshipper sind keine Glücksritter – sie sind Strategen, die sich durch Willenskraft an die Spitze kämpfen. Und genau diese Elite wird auf unserem jährlichen Dropshipping-Event gefeiert“, erklärt Mik Dietrichs. Ende Januar 2025 hat er als „President of Dropshipping“ die wahren Player der Szene beim exklusivsten Event des Jahres in Hamburg versammelt – beim „State of Dropshipping“. „Keine Neulinge, keine Möchtegern-Unternehmer – nur jene, die bereit sind, Risiken einzugehen, Millionen umzusetzen und das Spiel auf höchstem Level zu spielen“, beschreibt er die Gäste. 50 aktive Teilnehmer aus Mik Dietrichs’ Dropshipping-Coaching hatten die Chance, sich hier Insider-Wissen zu sichern, das es nirgendwo sonst gibt. Als Highlight des Events gilt jedoch die Verleihung des „Dropshipper of the Year“-Awards – eine Auszeichnung, die nicht nur den höchsten Umsatz ehrt, sondern auch die gesamte DNA eines Top-Dropshippers – Einsatzbereitschaft, Engagement, Risikofreude, Arbeitsweise und Qualität. Wer diesen Titel trägt, hat bewiesen, dass er nicht nur mitspielt, sondern das Spiel dominiert.

Ein Auftakt mit Power: Networking, Wissen & erste Millionen-Strategien

Bereits um neun Uhr morgens füllten sich die Räume des „State of Dropshipping”-Events mit Energie. „Dropshipping ist oft ein einsames Geschäft – viele arbeiten isoliert vor sich hin, gefangen in ihrer eigenen Höhle“, erklärt Mik Dietrichs von Dietrichs Consulting. „Doch beim Event war alles anders: Die Teilnehmer haben die Gelegenheit genutzt, sich persönlich kennenzulernen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich über ihre Erfolge und Herausforderungen auszutauschen.“ Es wurde gelacht, diskutiert und genetzwerkt – eine Atmosphäre, die den perfekten Rahmen für das exklusive Wissen des Tages bot.

Um zehn Uhr hat Mik Dietrichs als „President of Dropshipping“ das Event mit einem Vortrag höchstpersönlich eröffnet. Gleich zu Beginn hat er die zentralen Themen der Branche angesprochen: Wie schafft man es, von null auf 100.000 Euro Monatsumsatz zu gelangen? Zwei Stunden später folgte ein weiteres Highlight: Diego, einer der erfolgreichsten Coaching-Teilnehmer von Mik Dietrichs, betrat die Bühne und präsentierte die sieben entscheidenden Learnings, die ihn 2024 von null auf eine Million Euro Umsatz gebracht haben – eine Erfolgsgeschichte, die für einen ordentlichen Motivationsschub unter den Teilnehmern sorgte. Anschließend hatten die Teilnehmer während eines hochwertigen Caterings die Möglichkeit, über Strategien, Markttrends und neue Möglichkeiten zu diskutieren.

Die große Award-Verleihung: Die Besten der Besten werden geehrt

Nach der Mittagspause stand eines der Highlights des Events an: die Award-Verleihung. „Alle Teilnehmer haben auf diesen Teil des Events hingefiebert“, erinnert sich Mik Dietrichs von Dietrichs Consulting. „Als President of Dropshipping gebührte mir die Ehre, die Awards zu verleihen.“ Der begehrteste Titel des „Dropshipper of the Year“ ging an Teilnehmer Diego, der mit außergewöhnlichem Einsatz und beeindruckenden Umsatzzahlen überzeugen konnte, wie er im Vortrag zuvor bereits verraten hatte.

Anschließend wurden weitere Auszeichnungen für besondere Meilensteine verteilt: den höchsten Monatsumsatz mit einem Onlineshop, das Erreichen der 1-Million-Euro-Marke im Jahr und das Erreichen der 1-Million-Euro-Marke im Monat. „Die Gewinner haben edle Pokale mit einem stilisierten Adler erhalten, der für Weitblick, Schnelligkeit und Stärke steht – genau die Eigenschaften, die einen erfolgreichen Dropshipper ausmachen“, erklärt Mik Dietrichs.

Deep Dives & Erfolgsstrategien: Von Winning Products bis zur perfekten Brand-Inszenierung

Nach der Award-Verleihung ging es direkt weiter mit wertvollem Insiderwissen: So widmete sich der nächste Programmpunkt, aufbereitet von Mik Dietrichs persönlich, der Produktsuche und der Identifikation von „Winning Products“ – einem entscheidenden Erfolgsfaktor im Dropshipping. In einer praxisnahen Live-Session zeigte der „President of Dropshipping“ den Teilnehmern Schritt für Schritt, wie man profitable Produkte findet und warum einige Artikel Millionen einspielen, während andere Ladenhüter bleiben. Anschließend beeindruckte Teilnehmer Jonathan mit seiner Erfolgsgeschichte aus dem vierten Quartal, in dem er zwei Millionen Euro Umsatz erzielen konnte. Besonders hervorzuheben war sein Fokus auf Copywriting, Scriptwriting und die verschiedenen Awareness-Stufen – zentrale Aspekte, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Er zeigte, wie ein tiefes Verständnis für Marketing, Empathie und eine präzise Zielgruppenansprache entscheidend dazu beitragen, Kunden gezielt abzuholen und Kaufentscheidungen zu lenken. Ergänzt wurde dies von seiner Frau Nathalie, die über die Kraft von „Picture Creatives“, also kreative Produktbilder sprach, die Verkaufszahlen explodieren lassen. Sie zeigte praxisnah, wie visuelle Inhalte gezielt eingesetzt werden, um Kunden zu überzeugen und den Umsatz zu maximieren.

Alle Vorträge des Events wurden vollständig aufgezeichnet und exklusiv im internen Videotraining für Coaching-Teilnehmer bereitgestellt. Damit erhalten sie die Möglichkeit, die wertvollen Inhalte jederzeit nachzuvollziehen, Strategien gezielt zu vertiefen und ihr Wissen kontinuierlich auszubauen – ein entscheidender Vorteil, um nachhaltige Erfolge im Dropshipping zu erzielen.

Abgerundet wurde dies durch eine große Q&A-Session mit allen Speakern: Die Teilnehmer konnten tiefgehende Fragen stellen – von der erfolgreichen Zusammenarbeit als Unternehmerpaar bis zur Content-Erstellung für eine eigene Brand. „In diesem Zusammenhang habe ich auch persönliche Einblicke in meinen Erfolg gegeben und verraten, weshalb ich überhaupt ins Coaching eingestiegen bin und was mich heute antreibt“, erklärt Mik Dietrichs von Dietrichs Consulting. Den krönenden Abschluss fand das Event mit einem gemeinsamen Abendessen, bei dem alle Speaker und Teilnehmer bei guten Gesprächen zusammenkamen und abermals die Chance zum Netzwerken nutzten. „Ein perfekter Abschluss für einen erfolgreichen Tag voller Wissen, Strategien und Inspiration“, fasst der Experte zusammen.

